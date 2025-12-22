三接內神通外鬼3／「豆腐渣工程」真相逆轉 公司記錄影片竟成敵營烏龍爆料

皇昌營造在政府執行護藻礁政策後，接下中油三接二期標案。（翻攝皇昌營造官網）

本刊調查，外界流傳三接沉箱毀損的影片，實際上是皇昌錄製的「缺失改善紀錄」，當時因藻礁公投議題，中油指示沉箱先暫置於台北港，由於港區存放空間極度不足，沉箱被迫密集排列，安全距離不足5公尺。

當時的沉箱在海浪推擠與存放環境惡劣的情況下，部分沉箱發生滑動碰撞，導致表面混凝土剝落及鋼筋外露，並非結構性的品質缺失。然而，這些原本用於內部管理、證明公司要面對缺失並即時修補的影片，在提供給世曦公司後卻遭惡意流出，並被扭曲為「豆腐渣工程」的證物。

皇昌營造向本刊指出，當時受損的沉箱已由專業技師進行結構強化與修補，而為了補強沉箱，在部分原本只要灌入海砂即可的沉箱直接灌入水泥，這些沉箱經過國內頂尖大學試驗室的嚴格檢測，鑑定報告證實抗壓強度與耐用度均優於設計規範。

中油三接遭爆沉箱豆腐渣工程影片，是承包商皇昌自錄改善過程，但遭外洩。（翻攝前進新聞網讀者提供）

至於三接工程經費有無浮報？檢廉為追查真相，蒐集三接二期與七接相關文件比對，其中七接（高雄洲際接收站）就是由東丕與宏華團隊以255.7億元得標，相較於皇昌以253億元得標的三接二期，前者施工難度低，工程經費卻還略高於後者。

根據資料，七接地理環境與施工難度遠低於三接，除了高雄少了東北季風干擾，每年可施工天數達291天，遠高於三接的133天。三接還碰到藻礁環團的抗議，不得不把施作的堤防硬生生往外海推1.2公里，這個決定直接影響沉箱的施工難度，不僅要施作107座，遠比預算金額高的七接99座還多出8座，加上七接的沉箱高度僅14公尺半，比三接沉箱的26公尺足足少了12公尺。

加上三接要保護藻礁，無法如同七接直接在現場岸邊灌製後投放，得在四十五公里外的台北港預灌，再用海運拖至現場投放，根據種種資料顯示，不論工法或難度，三接都遠遠超過七接，但兩者經費卻相去不遠。

中油三接為保護藻礁，進行二期工程向外推移。

三接得標的皇昌公司萬萬沒想到，施工難度更高丶經費沒有比較多，工期還更快達成，卻被影射浮報經費，甚至被貼上「豆腐渣工程」的標籤，讓三接的工程品質公信力降至冰點，其中，負責監造的世曦公司放任事態惡化，恐難辭其咎。

