三接外推案爆「浮報百億」內幕 皇昌營造控遭禿鷹抹黑一狀告到北檢

皇昌營造執行長林明昭。讀者提供

台灣中油「第三座液化天然氣接收站（三接）」外接防波堤工程傳出採購弊案，得標廠商皇昌營造也被爆出浮報預算上百億元，工程品質卻像豆腐渣，皇昌營造質疑是有心人士勾結禿鷹集團刻意抹黑，用意是為打擊商譽，10日赴北檢提告。

根據調查，中油在2022年間，發包辦理「第三座液化天然氣接收站（三接案二期）」外推防波堤工程，採購案委託世曦工程顧問公司負責招標，世曦接受委託後，曾向東丕營造、皇昌營造與宏華營造3家業者訪價，其中東丕營造報價122億元，卻被中油要求浮報預算金額至2百多億元，另外兩家也報價逾2百億元，最後世曦報價253億元給中油，中油點頭報請行政院核定通過，但值得注意的是，最後得標的不是配合浮報預算的東丕營造，而是皇昌營造。

廣告 廣告

新聞報導曝光後，皇昌營造認為消息是有心人士勾結禿鷹集團進行操作，打擊皇昌公司商譽，使台電四接工程招標發生不好結果，已經涉犯營造業法、證券交易法等罪嫌，為此，皇昌營造執行長林明照在律師陪同下，前往台北地檢署遞狀申告。

皇昌營造還發聲明指出，有心人士刻意放消息給媒體，以「大賺百億元」、「沉箱破裂整個結構就像豆腐渣」等資訊影射皇昌營造政商關係良好，才能在中油三接工程中得標獲取暴利，然上開指控並非屬實，有心人士還勾結禿鷹集團操控股價，導致皇昌原本預計爭取的台電四接工程流標，行為已涉犯《營造業法》、《證交法》、《政府採購法》、《刑法》等罪嫌。



回到原文

更多鏡報報導

親生的！狠父「肛門灌水、重拳擊破肝胃」釀2歲童殞命 確定入獄18年

180度大轉彎！仙塔律師洗錢、洩密「全認了」 願繳回律師費拚減刑

威震角頭吳明達當街遭連開5槍 槍手越判越輕...二審獲減刑