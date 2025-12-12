三接工程受益款遭控分配不公 中油允諾與地方協調

觀音區里長質疑中油三接工程受益費補助的條件不公平。（廖姮玥攝）

桃園市觀音區公所12日舉辦基層里長里幹事座談。（廖姮玥攝）

桃園市觀音區公所12日舉辦基層里長里幹事座談，藍埔里里長陳奕欽質疑中油三接工程受益費補助的條件有問題，陳奕欽表示，里上的台66東西向快速公路是工程重車並經道路，嚴重影響里上交通，然無相干的金湖里卻獲補助，批受益費分配不公平。中油公司液化天然氣工程處副處長李瑞堂回應，工程預計117年完工， 里長提出的要求，將與內部討論後與地方協調。

觀音區為桃園工業重鎮，中油三接工程坐落於大潭地區，緊鄰大潭發電廠與觀塘工業區，目前工程進度推進至外擴防坡堤部分，預計117年完工。然工程受益費僅補生產營運鄰近地區的大潭里、 武威里、觀音里、保生里、白玉里、廣興里、金湖里、坑尾里、新興里、三和里，共計10個里。適用對象包括生產營運所在地的市政府、區公所、中小學校、法人團體及鄰近社區居民。引起地方批分配不公平。

陳奕欽質疑，工程費增加，受益費也跟著增加，受益費應該要重新調整。觀音區分為觀音、新坡、草漯地區，三接工成在觀音影響大潭、保生、武威等里，但獲補助的10里中，新坡地區唯獨金湖里非常不公平，工程車行經到場區，必定會經里上台66，且現況台66高架工程造成尖峰時段塞車嚴重，里上飽受困擾，里上卻無受益費，怒喊不公平。

中油三接副處長李瑞堂回應，工程受益補助以三接工區為受益範圍，其中大潭里分配50％；武威里、觀音里、保生里分配30％；白玉里、廣興里、金湖里、坑尾里、新興里、三和里分配20％，以上共計10個里，當時以三接為中心畫圓圈直接距離規畫受益範圍，工程預算增加受益費也會調整，只要生產營運所在地之市政府、區公所、中小學校、法人團體及鄰近社區居民提出申請，經過審核若符合中油公司睦鄰作業要點，必定給予補助。另里長提出的要求，將與內部討論後與地方協調。

市府經發局表示，補助適用對象含生產營運所在地的市政府、區公所、中小學校、法人團體及鄰近社區居民。適用於地方公益活動，如教育、環保、文化、體育、獎助學金、急難救主、低收入戶生活扶助、老人及身心障礙者福利等事項。

