三接工程害慘柴山多杯孔珊瑚？民團批中油洗腦大眾 籲正視漂沙、淤泥

藻礁公投推動聯盟與中油公司、國立海洋大學團隊，於4日清晨首度共同現勘，第三接收站周邊瀕危一級保育類「柴山多杯孔珊瑚」。雙方取得判定柴山多杯孔珊瑚死亡的認定共識。研討會中，藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政痛批，中油洗腦「三接興建中，生態變更好」的荒謬認知，盼中油正視、積極解決漂沙、淤泥及泥埋問題。中油公司回應，將研擬尋專業單位，針對三接工程日否造成漂沙、淤泥及泥埋、對生態、柴山多杯孔珊瑚影響計畫。

藻礁公投推動聯盟與中油公司、國立海洋大學團隊，於4日清晨首度共同現勘，第三接收站周邊G1、G2區瀕危一級保育類「柴山多杯孔珊瑚」，目前2區漂沙、沙埋狀況嚴重，對環境、藻礁生態帶來嚴重的威脅。

潘忠政表示，起初雙方各持己見，但海大為專門研究的團隊，民團給予尊重，現況整體柴山多杯孔珊瑚「狀況不佳」為事實，且現勘G1地區37株中毫無健康良好的礁體；G2地區15株，也遭嚴重泥埋，其中5株也為狀況不佳。三接工程已逐漸進入尾聲，若大的工程報告中，仍未見工程對環境造成的影響評估報告，竟誘導大眾「三接興建中，生態變更好」的荒謬認知，呼籲中油認真、積極面對問題、解決問題。

潘忠政強調，「真正需要被守護的是棲地本身」，保護棲地比復育重要，經觀察漂砂、淤泥已逐漸嚴重，也盼中油針對漂沙、淤泥對生態、環境及柴山多杯孔珊瑚的狀況性進行研究、解決。經過現勘民團與專業團隊有逐漸的共識，後續由專業團隊在半年至1年內研討出，「柴山多杯孔珊瑚健康狀況分級色卡」，供大眾參考，讓觀察量化質更具體。

冉繁華表示，漂沙、沙埋狀況受洋流改變有所不同，因此連續性的調查非常重要，近2年半團隊觀察結果，針對柴山多杯孔珊瑚白化的定義，原則上雙方都接受且有共識，計畫書中所有照片也詳細記錄礁體白化、存活、組織透露等變話，「一分證據說一分話」是團隊所強調的，但漂沙及淤泥狀況是否受工程等條件影響，難以斷定，建議中油尋專業人員進行鑑定。

中油公司回應，環團使用114年第三季的評估結果評論，但該報告受到天文大潮潮位，及自然積沙影響，去年第三季潮位較歷年同期高約10公分，部分礁體群株無法被觀測，另外潮汐也受洋流、季風影響有動態沙埋的現像，且工程興建前就已出現，且就114年數據顯示G1地區柴山多杯孔珊瑚活存率有明顯提高的趨勢，盼以長期的觀察結果進行討論。

中油公司表示，後續會在研擬尋專業團隊針對三接工程漂沙、淤泥及泥埋對生態、柴山多杯孔珊瑚等影響計畫。

黃榮裕表示，所有環評報告、承諾的調查，中油公司皆有如實進行，每一季也召開生態福利委員會，專家、學者皆參與其中，中油公司1年規畫約3000萬元經費成立生態基金，支應相關研究，未來如有需求，也可以再利用生態基金執行；工程已經告一段落了，相信海象會逐漸穩定，若未來調查、研究有所影響，當然中油公司責無旁貸。

