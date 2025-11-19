三接工程浮報預算爭議 中油：首版報價就達238.4億

中油觀塘第三天然氣接收站(三接)爆出浮報2期工程款爭議，不過，中油董事長方振仁今天(19日)在立法院經委會強調，當初委託台灣世曦公司做設計、編列預算時，中油收到的第一版預算就是新台幣238.4億元，後經預算調整至253億元，週刊報導的多個報價數字，包括94億、120億、150億等，都沒有在中油內部資料中出現。

週刊接獲爆料音檔指出，有中油高層向廠商明示報價太低，三接第2期外推防波堤工程費用從新台幣94億一路浮報至253億元。立法院經濟委員會19日針對此案要求經濟部長龔明鑫、中油董事長方振仁做專案報告。

龔明鑫、方振仁都指出，目前已展開政風調查，目標是12月中旬前完成，另外檢調也就此案調查，將配合檢調做說明。

針對週刊報導中提及，有位總經理說「中油不缺錢」，多位立委皆關注這名總經理是誰。不過，龔明鑫強調，週刊報導內容可能是廠商之間的對話，甚至可能為閒聊、胡說八道，這需要經過調查才能知道，而中油並沒有調查權，因此有請相關事證人員協助。

方振仁指出，週刊報導並沒有言明是哪家公司的總經理，實際場景不得而知，也無法確認爆料錄音檔是否為中油高層與廠商的對話，單就文字來看，可能是業者間的引述。而他個人在此案編列預算階段，是擔任副總經理，時任總經理是前任董事長李順欽。(編輯：陳士廉)