三接工程被指「94億能做報到256億」 羅智強：中油貪腐結構根深蒂固

國民黨立委羅智強今於立法院質詢中油董事長及法務部、調查局官員，聚焦第三天然氣接收站工程疑涉浮報價格與貪瀆疑雲。他引用《鏡週刊》最新報導與業者錄音內容，質疑中油高層在三接二期工程詢價過程中，對業者喊話「中油不缺錢」，要求不斷「往上加價」，從九十多億元可以做的工程，一路從122億、150億「被罵到」220億，最後報到256億元，與中油詢價紀錄中東丕公司256億元報價數字完全一致，當場直指錄音中的業者就是東丕公司，並當面要求調查局「約談了解」。

羅智強並追問，中油內部報告宣稱只要媒體報導不實就會提告，但面對《鏡週刊》連番爆料三接一期、二期都有問題，董事長卻遲遲不願鬆口是否提告，他痛批這種畏畏縮縮，只會讓外界更相信週刊報導「不是空穴來風」。羅並追問錄音中自稱「總經理」、表示「中油不缺錢、報高一點」的高層身分，從招標決標時間與人事履歷比對，點名應鎖定「前總經理」徹查，要求現任董事長勿再包庇，「該辦就辦，鐵腕斷然去辦」。

羅智強進一步引述檢調資料指出，從110年至114年，國營事業貪瀆案移送件數最多者為中油公司，痛批這證明中油「貪腐結構根深蒂固」。面對中油強調近年虧損3,000億元、負債比從六成飆升到九成三，是為配合政府穩定物價政策所致，羅反擊，若三接等重大工程真如週刊所揭浮報上百億元，「三兆都賠不完」，呼籲法務部廉政署與調查局依錄音、新事證全面重啟調查，還原真相、釐清責任。

