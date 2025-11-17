三接工程遭指浮報預算 中油：行政調查12月中完成

(圖/中油總部大樓)

中油觀塘接收站（三接）外推方案外廓防波堤新建工程涉及浮報工程預算，對此中油重啟行政調查。立委質詢，詢問何時完成行政調查。中油董事長方振仁表示，外界指稱預算由百億元暴增至兩百五十三億元並非事實，行政調查十二月中完成。

立法院司法及法制委員會邀請法務部長鄭銘謙等人就「中油三接浮報工程款爭議及近年來國營事業貪瀆案件查處成效」進行專題報告，並備質詢。

經濟部所提書面報告表示，中油本次採購程序皆依政府採購法相關規定執行，過程中並無任何廠商向中油或公共工程委員會提出異議申訴。本案民國一一三年即有接獲檢舉，經政風單位調查並未發現不法情事，此次媒體所稱有錄音檔新事證，經濟部會再啟動調查，也會全力配合檢調進行查證。

國民黨立委翁曉玲質詢，根據報導，檢舉人三年前就開始檢舉，但因檢舉無效才把此案提供給媒體。鄭銘謙表示，只要檢舉案件進來，受理機關就會收文，倘若涉及犯罪事實就會立案；據他了解，本案在週刊爆料前就立案調查，未置之不理，沒有吃案。

法務部調查局長陳白立說，只收過一次檢舉，時間是今年八月，收到後馬上立案。

國民黨立委王鴻薇質詢，中油表示已啟動行政調查，預計何時會完成，她希望好好查，如果真的有貪瀆，不要護短。

方振仁指出，絕不會護短，希望一個月內完成行政調查，十二月中完成。

民進黨立委吳思瑤表示，支持司法徹查、行政究辦，勿枉勿縱，希望藍白不要介入個案、政治公審。

台灣民眾黨立委黃國昌質詢，預算未經立法院審查通過，為何就可以辦理決標，難道立法院審查國營事業預算是形同具文，要求相關預算細項資料本週提供，中油允諾二十一日下班前提供。