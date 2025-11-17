三接工程遭指浮報預算 中油：行政調查12月中完成
中油觀塘接收站（三接）外推方案外廓防波堤新建工程涉及浮報工程預算，對此中油重啟行政調查。立委質詢，詢問何時完成行政調查。中油董事長方振仁表示，外界指稱預算由百億元暴增至兩百五十三億元並非事實，行政調查十二月中完成。
立法院司法及法制委員會邀請法務部長鄭銘謙等人就「中油三接浮報工程款爭議及近年來國營事業貪瀆案件查處成效」進行專題報告，並備質詢。
經濟部所提書面報告表示，中油本次採購程序皆依政府採購法相關規定執行，過程中並無任何廠商向中油或公共工程委員會提出異議申訴。本案民國一一三年即有接獲檢舉，經政風單位調查並未發現不法情事，此次媒體所稱有錄音檔新事證，經濟部會再啟動調查，也會全力配合檢調進行查證。
國民黨立委翁曉玲質詢，根據報導，檢舉人三年前就開始檢舉，但因檢舉無效才把此案提供給媒體。鄭銘謙表示，只要檢舉案件進來，受理機關就會收文，倘若涉及犯罪事實就會立案；據他了解，本案在週刊爆料前就立案調查，未置之不理，沒有吃案。
法務部調查局長陳白立說，只收過一次檢舉，時間是今年八月，收到後馬上立案。
國民黨立委王鴻薇質詢，中油表示已啟動行政調查，預計何時會完成，她希望好好查，如果真的有貪瀆，不要護短。
方振仁指出，絕不會護短，希望一個月內完成行政調查，十二月中完成。
民進黨立委吳思瑤表示，支持司法徹查、行政究辦，勿枉勿縱，希望藍白不要介入個案、政治公審。
台灣民眾黨立委黃國昌質詢，預算未經立法院審查通過，為何就可以辦理決標，難道立法院審查國營事業預算是形同具文，要求相關預算細項資料本週提供，中油允諾二十一日下班前提供。
其他人也在看
仙塔律師涉詐遭求刑1年！被移送懲戒「律師執照恐不保」
娛樂中心／周希雯報導正妹律師「仙塔律師」李宜諪曾幫網紅雪碧控告Toyz，因經常分享法律知識，IG擁有22萬粉絲追蹤；不過今年8月捲入靈骨塔詐騙案，涉嫌幫詐騙集團脫產、串供及洩漏偵訊機密，被檢方起訴並求刑1年。雖然仙塔律師開庭不斷喊冤，強調只是幫當事人籌措律師費、並非幫忙銷贓；不過北檢認為她與另2名被起訴的律師所為情節重大、違反律師倫理規範，將移送律師懲戒委員會懲戒，最嚴重恐被吊銷律師執照。民視 ・ 6 小時前
網紅紐約吃名店霸王餐5度被捕！提肉償抵餐費 自稱來自台灣
布魯克林一名34歲女子佩伊．鍾（Pei Chung），日前因多次到紐約高級餐廳吃霸王餐被當地警方逮捕，她平時在社群上打扮成名媛網紅，穿著Prada高跟鞋、拎著LV包、配Hermes皮帶，但實際上卻假扮美食KOL，專挑米其林餐廳與高檔牛排館用餐後不付錢，甚至提出「肉償」的建議，她還在社群上介紹自己來自台灣。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
「68兩多黃金變680多兩」 銀樓收據標錯小數點沒人發現 車手.收水手被逮賠大了
詐騙集團向彰化一名陳姓婦人，詐取價值500多萬元的68兩多的黃金，卻因為銀樓業者把收據上的小數點標錯了，標成683兩，最後詐團車手和收水手被逮到，案件進到法院審理時，要清算、查扣詐騙金額，沒人發覺收據有誤，直到判決書出爐才發現。換算成現在的市價，683兩黃金價值1億多，收水手如果沒提出異議，就要被查扣1億多元。TVBS新聞網 ・ 1 天前
影/台中街頭夜半炸街引憤！壯男滅火器狂噴 89猴持械圍毆
台中市西屯區今天（17日)凌晨不太平靜，發生大規模械鬥事件，外傳是因為一群89猴開豪車炸街太吵，被一名身形壯碩的男性居民上前持滅火器噴灑怒斥，結果慘遭圍毆倒地，但也有一說是因為債權糾紛約在此談判。中天新聞網 ・ 4 小時前
台大男神孫炫東夜店狂歡 喝茫開1500萬法拉利酒駕遭逮補、車扣牌
【緯來新聞網】26歲網紅「台大男神」孫炫東，日前凌晨在台北市東區因酒後開車被警方當場攔查逮捕，當時他緯來新聞網 ・ 1 天前
日客遊九份錢包不翼而飛 警逮2東南亞女賊"偷遍各大景區"
社會中心／綜合報導這個月14號，一名日籍旅客，到位在新北市瑞芳區的知名景點"九份老街"遊玩時，發現錢包不翼而飛。警方調閱監視器，發現竊嫌是兩名東南亞籍的女子，而且兩人從八月起，就偷遍各大風景區。人群裡，一名頭戴黑色帽子的女子，先是東張西望，接著她舉起左手，向一旁的同伴打暗號。同樣戴著黑色帽子的同伴，一走上前，就拿出手機，假裝拍照讓一旁的遊客們，卸下心防。沒想到，就在這時，兩人聯手，趁著旅客一個不注意，就順手摸走對方的錢包。穿著厚重衣物，還企圖戴帽子，躲避監視系統。這兩名女子，聯手行竊的過程，僅花了不到幾秒鐘，原來她們都是慣竊。這起竊案，就發生在這個月14日傍晚。一名日籍旅客，到九份老街遊玩時，驚覺自己身上的皮夾，不翼而飛。警方調閱沿途監視器，鎖定兩名東南亞籍的女子，行跡相當可疑。沒想到，一查後發現，這兩名竊賊，從今年8月開始，就在各大觀光景點，犯下多起扒竊案件。新北市傳出兩名東南亞籍女子，偷遍各大風景區。（圖／翻攝畫面）瑞芳警分局九份派出所所長林冠宏表示，於15日晚間，在瑞芳區成功將兩名犯嫌拘提到案，警方也將持續向上追查，是否有其他共犯，本分局轄區多為重要的國際觀光景點，警方將持續加強巡查，與警力佈署，保障遊客與市民安全。低著頭，全程不發一語，兩名女子先後坐上警車，要為自己的行為，付出代價。新北市傳出兩名東南亞籍女子，偷遍各大風景區。（圖／翻攝畫面）原文出處：日客遊九份錢包不翼而飛 警逮2東南亞女賊「偷遍各大景區」 更多民視新聞報導8次來台偷竊！港籍廚師專挑蘋果耳機下手 粗估得手10萬餘元高雄女賣金鍊約秤重! 買家幫收拾"偷塞口袋" 騙領錢逃逸九龍太子宮600萬"卯兔星君"金身落難! 竊賊抱走神像民視影音 ・ 1 天前
擁1.9萬粉絲！台大男神酒駕遭逮 IG秀自購藍寶堅尼、法拉利超跑
台大男神孫炫東，8日清晨6時酒後駕駛1480萬元的法拉利488 GTB，行經忠孝東路四段巷弄時遭警方攔查，警員提醒他不要酒駕，但孫男仍執意開車上路，警員隨即要求他下車酒測，數值高達0.87毫克，警員遂將孫男依公共危險罪嫌送辦；據了解，孫炫東IG擁有1.9萬粉絲，曾分享自己購買兩部超跑，包括這次被扣車的法拉利。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
潤寅案詐貸逾470億元 前調查官收賄500萬元掩飾罪行 判刑12年定讞
潤寅案詐貸逾向12家銀行詐貸逾新台幣470億元！檢調偵辦潤寅案查出潤寅負責人楊文虎的妻子王音之涉嫌行賄前調查官郭詩晃500萬元，掩飾罪行，不積極偵辦，以查無具體事證為由，將案件改列參考資料。一、二審均判郭詩晃有期徒刑12年，褫奪公權6年。案經最高法院日前駁回上訴，全案定讞。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 11 小時前
涉勾結詐騙集團洩密起訴 網紅「仙塔律師」3人移送懲戒
網紅「仙塔律師」李姓、趙姓與蔡姓律師被控勾結靈骨塔詐騙集團，台北地檢署日前依洩密、洗錢等罪起訴三人。北檢認為三名律師違反律師倫理規範情節重大，今天（17日）依律師法將三人移送律師懲戒委員會。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 12 小時前
不滿改裝車炸街討債！台中男噴滅火器驅離 遭球棒隊「6打1」狠K倒地
台中市西屯區寶慶街50巷今(17)日凌晨1點多出現三輛改裝車「炸街」又沿路放鞭炮，一位45歲陳姓男子不滿改裝車擾亂附近居民安寧，上前勸阻，雙方一言不合，男子拿出滅火器試圖驅離，不料竟遭6名男子持球棒圍毆打趴在地。警方獲報立即啟動快打部隊，派遣24名警力火速到場，逮捕以29歲趙男為首共5名嫌犯。據了解，「炸街」車隊疑似與附近居民有債務糾紛，刻意在深夜時刻出沒放鞭炮，行徑相當囂張。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
盤點歷年假球案刑度 SBL柯旻豪、班霸最重！再來是黑象事件的他 其他球星下場曝
SBL超級籃球聯賽2023年爆發簽賭案，裕隆納智捷多名球星涉嫌收錢打假球，士林地方法院歷經一年多審理，今（17日）對主要涉案球員重判：柯旻豪 7年徒刑、班霸5年2月，成為台灣運動史上因假球案刑期第一及第二重的案例，再來就是2009年黑象事件中的白手套莊宥霖，他被法院認為扮演關鍵要角，負責媒介球員以及地下組頭，一二審皆重判3年。鏡報 ・ 7 小時前
立院三讀新修財劃法 卓榮泰：問題更大 政院會全面迎戰
立法院會14日再度三讀通過財劃法修正案。行政院長卓榮泰今天說，立法院通過的新修財劃法比過去公式計算錯誤的問題還大，將使政府的總預算無法編列，對於立法院在野黨團突然通過修正案，「行政院會全面迎戰」，明天與地方政府談過後，周四（20日）行政院會將討論院版財劃法。行政院發言人李慧芝下午指出，行政院會20日將提出完整修正草案，卓榮泰會出面說明，盼立法院朝野黨團理性討論。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 13 小時前
舉發職場霸凌「公文竟遭洩密」！台南勞檢官員向廉政署自首獲緩起訴
檢方調查指出，余姓男子於民國114年1月間向台南市政府職安處，申訴舉發其公司安全設施不足、主管對他霸凌，涉違反職業安全衛生法第39條等情事。因其工作場所具危險性，依勞動檢查法，應移由勞動部南區職業安全中心處理。受理檢舉的張姓技士依處理程序，必須將該案轉寄勞動部...CTWANT ・ 15 小時前
SBL假球案一審判決下重手！前年度MVP柯旻豪判7年 吳季穎「咬別人」獲緩刑
前（2023）年底爆發SBL假球案重創裕隆納智捷隊，包括曾拿下年度MVP的控球後衛柯旻豪、得分後衛吳季穎及強力中鋒班霸等11名球星捲入假球簽賭疑雲，而翁嘉鴻更逃亡中國遭通緝，讓裕隆差一點滅隊。士林地檢署起訴10球星在內的15名被告，歷經1年8月審理，合議庭今天下重手，依《運動彩券條例》等罪名重判柯旻豪7年、外籍中鋒斑霸5年2月，其他球星分判4年4月到5年不等。而吳季穎則因全招了獲判緩刑。全案可上訴。太報 ・ 12 小時前
謝侑芯父母「隔海視訊」送最後一程 痛哭失聲：完全無法接受
台灣網紅謝侑芯10月22日於馬來西亞猝逝，今（16日）在當地完成火化。由於謝侑芯父母身體狀況無法出國，只能透過視訊送別女兒最後一程。據《中國報》報導，家屬代表律師陳俊達表示，兩位長輩至今仍無法接受謝侑芯驟然離世，「剛才透過視訊看到孩子走完最後一程，情緒多次潰堤，非常悲痛。」他透露，家屬將先安撫情緒，待後事處理完才會研議後續行動。鏡報 ・ 1 天前
台中男倒「知名打卡復古超商騎樓」亡…死者身分曝光
台中市中區昨（15）日發生一名男子倒臥街頭身亡的案件。不少熱心民眾當時看到該名男子躺在某便利商店騎樓下、一動也不動，驚覺有異，隨即報警；救護人員到場後，確認該名男子已經明顯死亡、未送醫。據了解，男子倒臥的便利商店是知名的拍照打卡聖地，而死者的身分也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
沈伯洋遭陸通緝 賴清德要韓國瑜相挺 羅智強：門都沒有
民進黨立委沈伯洋遭到大陸通緝，賴清德總統希望立法院長韓國瑜表態挺沈伯洋。國民黨立委羅智強16日於指出，沈伯洋長期打壓陸配，不該要大家為其承擔後果，而同樣不願保護陸配的賴清德竟也要求韓國瑜保護沈伯洋。羅智強表示，「門都沒有」，他絕對反對到底。中時新聞網 ・ 1 天前
專挑觀光景點下手！「阿妹茶樓」偷日客遭鎖定 蒙古扒竊集團犯案手法曝光
新北市九份知名景點「阿妹茶樓」，14日發生日籍旅客皮夾遭竊案件，警方接獲報案後，調閱監視器畫面，鎖定2名蒙古籍女子涉有重嫌，經報請基隆地檢署指揮偵辦，昨（15日）晚間於瑞芳區將2嫌拘捕到案，經清查相關案件，發現2人8月起即針對各大觀光景點犯案，警詢後移送地檢署，檢方聲押獲准。鏡報 ・ 1 天前
一中街收廢油車門沒鎖 大膽賊摸走現金+手機近8萬
台中市 / 綜合報導 一名收廢油的廠商，到台中一中街收廢油，他心想只是下車一下，沒鎖車門，但回到車上，裝著貨款47000元的包包跟手機都不見了。調閱行車紀錄器看到，一名黑衣男子大膽打開車門行竊，把包包拿了就快閃走人，隔日黑衣男子還拿著偷來的一卡通到超商買飲料。警方已掌握涉案人，要查緝到案。黑衣男子走到白色貨車旁邊，打開副駕駛座車門，整個人伸進車內，拿出一個包包接著快步離開，他可不是貨車司機，而是一名小偷，趁著駕駛下車沒鎖門，趁隙開門把包包偷走快溜，前後不到30秒，但他不知道的是整個過程，全被監視器跟行車紀錄器拍下來。當事人吳先生說：「下車之後就開始工作，但是我忘記鎖門了，就工作完要拿錢的時候，發現整個包包都被人家偷走了，就現金47000，還有手機。」當事人吳先生，11日下午把貨車停在台中一中街，一個轉角邊，當時他以為人就在旁邊，只是下車工作去隔壁店家收廢油，萬萬沒想到，4萬多元的貨款還有手機就這樣被人偷走，損失大約8萬元。當事人吳先生說：「就自己也粗心大意沒有鎖門，因為想說人就在旁邊。」一中街早已是台中數一數二的觀光熱點，就算是平日下午，也是人潮滿滿，嫌犯膽大挑人多的地方下手，他行竊的地點，隔壁一條街就是轄區派出所，兩個地點距離大約只有300公尺，走路最多只要5分鐘，吳先生還提供載具消費紀錄，他說嫌犯很囂張，偷完包包隔天還拿著他的一卡通，到超商買了兩瓶飲料。第二分局育才派出所副所長呂弘智說：「目前警方已鎖定犯嫌身分，將查緝到案後，依刑法竊盜罪嫌，函請台中地方檢察署偵辦。」警方循線調閱監視器，目前已經鎖定涉案男子，吳先生說，能提供的證據他都給警方了，只希望囂張的竊嫌能盡速落網。 原始連結華視影音 ・ 12 小時前
SBL假球案宣判！ 柯旻豪7年最重 斑霸服刑完「驅逐出境」
台北市 / 綜合報導 SBL超級籃球聯賽2023年爆出「假球簽賭案」，曾經拿下年度MVP的柯旻豪、 以及 吳季穎等球星都因為確涉案，遭士林地檢 署 依詐欺等罪嫌起訴。今（17）日一審判決出爐，被認定為主嫌的柯旻豪被判7年，是全案刑期最重，外籍球員斑霸5年2個月，而且服刑完畢還要被驅逐出境。至於犯罪所得最高的吳季穎， 則是 因為轉為污點證人而被輕判，引發討論。記者VS.涉案球員(112.11.17)說：「(共打了幾場假球)，(這樣對得起球迷和球隊嗎)。」被員警架著，走在前頭的是球員斑霸，後面則是曾在SBL拿下MVP的柯旻豪，SBL假球簽賭案震驚籃壇，檢方一口氣起訴15人，除了3名組頭還有10名球員。賽事主播(112.04.30)說：「台銀根本沒有要守的意思啦。」檢調查出，在第20屆SBL賽季期間，共計6場球賽，有10名球員涉嫌控制分數，詐取賭金，其中主嫌柯旻豪，被判7年，犯罪所得17萬8千，塞內加爾籍球員斑霸，第二高5年2個月，而且服刑完畢要被驅逐出境，而吳季穎則是被判2年緩刑5年，但犯罪所得卻高達1百多萬，全案柯旻豪被判罪重，但吳季穎賺最多卻被判緩刑。記者VS.吳季穎(112.10.18)說：「(你人為什麼不是在住家)，(會不會愧對球迷)。」法官認為吳季穎，有供出案情等重要關係事項，而且提供犯人的犯罪事證，讓檢察官得以追訴，記者VS.柯旻豪(113.07.10)說：「(有沒有後悔這樣子打假球簽賭)。」柯旻豪是當中唯一被收押，法官痛批他不珍惜運動天賦，貪圖地下賭金簽賭，位居核心地位卻勾串，並指示球員控分數詐賭金。士林地院行政庭長蔡守訓說：「共同配合操控球賽比分，帶動職籃界打假球的歪風，妨害我國運動竟季賽事之公平甚距，敗壞我國職籃發展及社會風氣。」台灣籃壇重大醜聞，引發社會輿論，外界認為一審判決下重手，也是希望還給籃壇純正公平的空間。 原始連結華視影音 ・ 5 小時前