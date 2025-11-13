三接工程遭爆中油授意浮報百億 黃世聰：用人命堆出的沉箱

cnews124251113a01

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

中油第三座液化天然氣接收站（三接）工程遭媒體揭露涉浮報百億元預算、錄音檔甚至出現中油高層指示「中油不缺錢」，引發輿論震撼。財經專家黃世聰在節目中以「三接工程浮報百億，用人命堆出的沉箱，誰在撈？」為題，分析這起被形容為「百億灌水、七命沉箱」的重大弊案，直言：「能源轉型變成黑金轉型，國營事業竟成了貪腐提款機。」

黃世聰指出，三接原被視為北台灣供氣與淨零轉型的重要工程，如今卻被揭發預算從94億元暴增至253億元。一句「中油不缺錢」讓預算暴漲三倍，這不只是傲慢，而是制度的腐蝕。他強調，中油身為國營企業，理應以最高標準自律，「但現在看來，三接不是能源建設，而是利益建設。」

黃世聰依據媒體曝光的錄音內容，直指中油高層在招標前與廠商私下會談，嫌報價太低並指示「可以再報高一點」。業者原報94億、再報120億與150億都被駁回，最終在中油授意下報到253億得標，分析後認為「這樣的對話，形同官商合演預算灌水劇本。」

黃世聰同時揭露三接長期的工安悲劇，七年之間有七人死於工安，2019年台北港沉箱意外，7人落水、3死；2024年初一名泰籍工人墜入沉箱身亡；同年11月兩名外籍工人遭瘋狗浪沖走；2025年7月又有潛水員水下昏迷送醫不治。勞動部職安署曾發函中油要求「扣款、撤人、終止契約」，但承包商皇昌營造仍未遭撤換，因此痛批「七年七命、卻沒有七次改善，用人命堆出的沉箱，難道沒有人該負責嗎？」

節目進一步揭露承包商皇昌營造的政商網絡。主持人指出，皇昌董事長江程金早年與前總統陳水扁在看守所有「同窗情誼」，阿扁任內標下多項北市重大工程；柯文哲任內又接連得標萬大線捷運、環南市場與世大運選手村，被立委稱為「柯友友」。近年江程金更因京華城案遭北檢傳喚。黃世聰指出：「從阿扁、柯P到中油，皇昌永遠是贏家，換了政府，沒換手法。」

節目尾聲黃世聰特別呼籲，中油一邊喊能源轉型，一邊讓貪腐轉型；一邊說不缺錢，一邊漲電價。這樣的國營事業，是全民的恥辱。三接工程本該守護能源安全，如今卻成為黑箱、死人、浮報的代名詞。能源轉型要的是綠電，不是黑金；要的是安全，不是貪婪。若檢調不查，人民會記得誰讓沉箱變成了貪腐的墳場。

