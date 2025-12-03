三接弊案拖21天才搜索 藍：放水

國民黨立法院黨團三日召開記者會，指中油第三座液化天然氣接收站工程遭浮報逾一百五十億，呼籲檢調勿再出現「假調查、真包庇」情況。（記者王超群攝）

記者王超群∕台北報導

國民黨立法院黨團三日召開記者會，指出中油第三座液化天然氣接收站工程遭浮報逾一百五十億元，檢調卻拖延二十一天才發動搜索，質疑民進黨政府長期以國營事業作為政治酬庸工具，並呼籲檢調勿再出現「假調查、真包庇」情況，應查明工程弊案全貌，揪出真正幕後黑手。

書記長羅智強表示，台灣已成為「一個國家、兩個世界」，並以三日媒體頭版對照為例，指出上半版是中油三接工程遭浮報巨額預算，下半版則是清潔隊員因捐出殘值僅三十二元電鍋遭依《貪汙治罪條例》判刑三個月。他批評，此種司法對照荒謬至極，正是民進黨執政下的寫照。

羅智強指出，國民黨團十一月十一日揭露工程弊案後，檢舉人表示三年前與今年八月的檢舉均石沉大海；十一月十三日再度由國民黨團將檢舉函交給法務部代表，但檢方直到二日晚間才採取行動，期間相關人員已充分時間滅證與串供。他質疑此為檢方的「慈悲溫柔」，對綠營貪腐刻意放水。

羅智強指出，檢舉函中多次提到關鍵人物「中油總經理」，包括涉及要求調高預算、允諾以特定價格編列預算、並暗示不必擔心其他廠商政治實力等說法；但檢調卻未約談也未列為被告。他並提及現任中油董事長方振仁表示開標時他是總經理，但招標過程屬前總經理李順欽，質疑檢方是否刻意迴避核心問題。

羅智強並指出，檢方雖約談世曦公司前董事長施義芳等三人，但竟無保請回，質疑是否出現「大案小辦」。他對比國民黨台北市黨部主委先前遭檢方高額交保與長期羈押，痛批檢方對不同政黨持雙重標準。

副書記長王鴻薇表示，施義芳歷任民進黨不分區立委被提名人，其政商關係盤根錯節，她質疑民進黨利用國營事業酬庸，是「瘦了國營事業、肥了綠友友」。

王鴻薇強調，中油目前虧損高達八百億元，卻仍在三接外推工程中發生高額浮報，檢調務必徹查，還給國人交代。國民黨團呼籲全面查明弊案，杜絕綠營染指國營事業的情況持續發生。