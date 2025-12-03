三接弊案 世曦前董座施義芳13人 訊後請回

中油三接外推防波堤工程疑涉浮報預算逾百億元，檢調將台灣世曦工程顧問公司前董事長施義芳移送北檢複訊。經檢方3日複訊後，無保請回。（黃世麒攝）

中油三接外推防波堤工程疑涉浮報預算逾百億元，台北地檢署2日指揮廉政署、調查局「雷厲風行」兵分11路搜索，約談台灣世曦工程顧問公司前董事長施義芳、工程部主管張欽森、經理陳建中3名被告以及中油副總黃榮裕10名證人到案。檢察官複訊後，3日凌晨諭知施義芳3人及10名證人均無保請回，被外界質疑「雷聲大雨點小」。

據了解，施義芳3名被告否認三接工程浮報經費，以及世曦、中油公司高層索取回扣弊情，但檢方懷疑，涉案人疑金流異常，不排除有收受回扣情事，目前全案朝違反《貪汙治罪條例》的「建築或經辦公用工程或購辦公用器材、物品，浮報價額、數量、收取回扣」罪方向偵辦。

據指出，廉調2日搜索查扣大批卷證資料，包括中油發包三接工程相關文件、世曦監造合約等資料，並查扣施義芳等人手機、電腦、帳戶，將鑑識還原電子郵件、通訊軟體對話內容，釐清金流。由於查扣卷證資料龐雜，檢方將待廉調勾稽釐清疑點後，再傳喚施義芳及中油人員說明，訊後不排除實施強制處分。

國民黨立院黨團3日再開記者會痛批，檢方自11月11日接獲第三度遞交的檢舉函後，直到12月2日才展開搜索，整整拖了21天，等同留足時間讓相關人士滅證串供，檢調大陣仗搜索看似積極，實際卻像「欲縱故擒、大案小辦、以拖待變」。

國民黨團書記長羅智強質疑，檢舉內容一再指向中油總經理，但未見檢調約談。他回憶質詢中油董事長方振仁時，方回應「招標過程是前任負責」，並點出前總經理李順欽也曾擔任董事長，名字早已送交檢方，且東丕公司被約談後也承認「都是中油要求浮報價格」。

藍委王鴻薇則指出，施義芳是民進黨長年政治素人化包裝的英系重要人馬，從2008年至2020年連續被提名不分區立委，政商關係盤根錯節，施到世曦上任時，花籃塞滿現場，足見能量雄厚。中油虧損超過800億元，但三接外拓工程浮報就疑似高達150億元，國營事業被掏空、派系卻一路壯大，民進黨必須向社會清楚交代，檢調應揪出真正黑手，不是讓辦案看起來像在放水。