三接弊案 業界：顧問公司政治化 自己人好辦事

中油三接工程傳出疑似浮報工程經費逾百億元採購弊案，檢調昨大舉搜索中油及台灣世曦工程顧問公司涉採購案人員，熟悉工程採購的人士說，從計算營建物價、採統包的最有利標到評審流程，此案若想全由「自己人」操盤非難事，這也印證近期公共工程委員會要修採購法放寬投標資格，外界之所以憂心忡忡的道理。

根據立委羅智強先前揭露疑似弊案的內容，中油疑聯合業者哄抬工程款高達原預算案的三倍，多出一百多億元。業界人士說，工程顧問公司正是負責估算工程營建物料價格的關鍵角色，即使是中油這樣的國營事業，負責工程採購的員工也不敢自己估價，須靠工程顧問公司報價才敢編預算；然而國內有一套估算營建物價的標準系統，顧問公司報價何以敢偏離營建物價甚遠？工程會眼見這種情況，為何未介入調查？都待釐清。

這幾年常有地方的捷運等公共工程流標，後來地方政府就以營建物價飆漲為由，大幅拉高工程預算，在議會遭質疑時堂而皇之捍衛「漲價有理」。業界人士表示，有些預算是騙外行人的，如果沒有新增或必須修改的重要工項，工資也有一定的估算標準，為何要加那麼多錢？這方面工程會應秉持專業落實監督、守護公帑。

業界人士認為，有些施工難度高的工程加價有理，全憑顧問公司的專業良心，但這些年來，大型顧問公司有政治化現象，公司重要人士全由執政黨安排，「都是自己人當然好辦事」，也被懷疑是為特定人牟利的白手套。

「估價、報價搞定了，後面的流程就不難了。」熟悉工程採購的退休官員說，像中油三接一期工程採用最有利標，這最近在業界就被詬病「統包的最有利標比率非常高，未免太氾濫了吧」，而採統包的最有利標，背後代表工程採購機關握有絕對的裁量權，如果顧問公司懂得在材料規格綁標、工程採購機關也掌握評選委員會，上下其手的空間自然大，「簡直就是任你玩」。所以，最近要修採購法，不可不慎。

