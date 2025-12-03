三接弊案！高層遭檢舉 喊「中油不缺錢」暗示廠商浮報百億

中油第三座液化天然氣接收站，遭檢舉有中油高層，要求廠商墊高上百億預算。（圖／東森新聞）





中油第三座液化天然氣接收站，辦理第二階段外推工程時，遭檢舉有中油高層，要求廠商墊高上百億預算，週刊當時爆料，還有囂張的錄音檔流出，說「中油不缺錢」。

檢調為了保全證據，昨天發動搜索約談10名證人，訊後都無保請回，董事長500萬交保後面還有藏鏡人嗎？檢方可能放長線釣魚，後面的水很深，劍指中油第三座「液化天然氣接收站」，在辦理第二階段外推工程時，遭檢舉有中油高層要求廠商墊高上百億預算，從原本94億四度加價到253億元，當時週刊還爆料，中油高層的錄音檔，說「中油不缺錢」，暗示廠商墊高金額。檢調昨（2日）發動搜索，約談10名證人，訊後都無保請回，對此，中油表示，勿枉勿縱，配合調查。

中油三接工程，遭爆料浮報百億，檢調單位總算動起來，為了保全搜索發動搜索，要追的是金流，畢竟根據，週刊爆料，中油高層，曾經霸氣烙下狠話「我中油就什麼都沒欠，錢最多都不缺錢」，到底是誰給中油高層的底氣，過去中油董事長站上備詢台也回答不出來。

中油董事長方振仁vs.立委（民）陳培瑜（11.17）：「（後來到底是發生什麼事情，到了4／29招標，第一次公告變253億），三家廠商都有回報，他們的報價資料，範圍大概在240億到270億之間。」

朝野兩黨立委，要追的就是中油三接緊鄰藻礁區，為了維護生態，提出外推計畫，但是原本的預算94億元，最後皇昌團隊得標金額是253億，當中是誰授權四度加價，而週刊爆料的錄音檔內，傳出中油高層，曾經大罵洽談標案的業者「你這個做頭家的人，不會做頭路，我已經跟你講了這麼多了，你還聽不懂」，當時中油稱，會在12月中完成行政調查，但檢調先出手，約談相關證人。

從中油三接一期北防波堤段海域內的30座沉箱中，有15座沉箱本體結構破裂挨批是豆腐渣，另外有七名施工人員因工安事故意外喪命，如今爆出浮報經費，中油表示，本次搜索事項尚待司法釐清，公司勿枉勿縱之立場，配合司法機關後續調查，究竟是否涉及貪污，不排除檢調還會有第二波搜索約談，就等證據說話。

「報導本於目前偵辦進度與披露資訊，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

