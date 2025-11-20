三接採購遭影射 中油籲請各界尊重司法、勿再補風捉影

中油今天再次澄清，三接行政調查未有結果前，籲請各界尊重司法機關偵辦，勿以捕風捉影之資訊惡意影射或指控。吳馥馨攝



台灣中油公司今（20）日表示，有關近期外界對三接工程預算編列及採購過程的諸多揣測與影射，中油公司再次嚴正澄清，三接相關工程均依照《政府採購法》辦理，過程公開透明，至於週刊轉述之錄音檔，中油除再次啟動政風調查，並且全力配合檢調單位調查，在調查未有結果前，籲請各界尊重司法機關偵辦，勿以捕風捉影之資訊惡意影射或指控，影響台灣中油聲譽及權益。

中油董事長方振仁近日在立法院專案報告及備詢時多次澄清，週刊報導之錄音檔內容，無法證實有中油人員要求廠商浮報預算情事，並表明對中油同仁有信心。

中油公司也說，方振仁也未曾指稱錄音檔內所指「總經理」為「中油前總經理」或其他公司總經理，籲請各界切勿於公開場合或媒體採訪時，以大眾傳播的方式以訛傳訛影響相關個人聲譽。

中油表示，近年主動查察貪瀆不法案件係為個案，為建構透明、廉能的工作環境，台灣中油持續精進各項廉政作為，期盼外界支持。

