三接標案被控浮報 專案小組查證「檢舉關鍵錄音檔是真的」

台灣中油第三座液化天然氣接收站（三接）第二階段外推防波堤工程，遭檢舉有中油高層要求廠商墊高百億預算，檢舉人還提供中油人員與廠商的對話錄音檔，對此中油一開始表示不確定錄音鐺真偽，還說若是惡意損害公司聲譽將採取法律行動，隨後又說再次啟動政風調查。據了解，當時專案小組也分別收到檢舉人提供的錄音檔，曾傳喚廠商負責人進行查證，確認這些對話內容為真。

專案小組昨(12/2)日為了保全證據，發動搜索約談，搜索地點共有11處，包括中油位於信義區總部採購處、台中大肚液化天然氣工程處、世曦公司，及相關被告住居所。另外以被告身分傳喚世曦前董事長施義芳、港灣工程部高階主管張欽森、及張的部屬港灣工程部經理陳建中到案，3人已由調查局北機站移送北檢,目前正由檢察官漏夜偵訊中。

另外專案小組也以證人身分約談時任中油大肚液化天然氣工程處長、現為中油副總的黃榮裕及相關中油人員作證，由廉政署訊問後，部分移送北檢由檢察官進行複訊，至於黃榮裕等人經廉政官訊後請回。

政府為了穩定國內用氣成長需求，同時因應桃園大潭藻礁的爭議，2021年間提出中油第三天然氣接收站（三接）工程方案。中油委託台灣世曦工程顧問公司進行工程設計、編列編列及招標文件製作，2022年6月間，中油辦理「觀塘接收站外推方案之外廓防波堤新建工程」第二次招標，由皇昌營造及泛亞營造組成的團隊以253億元得標。

事後有人向檢、廉、調檢舉這項標案疑將價格墊高浮報高達百億，檢舉人還向鏡週刊檢舉同時提供中油人員與廠商的對話錄音檔，依照週刊PO出的對話內容，營造廠曾抱怨：「90幾億可以做，他給人家拿到253（億元），我第一次報120億，他就說太低；報150億又被罵。總經理說中油不缺錢，要我再報高一點。」

該營造廠業者還說：「我就拜託他：要不然你跟我說，我要寫多少就多少！」還要業者「你再報一次。」最後業者加價建議報價改為256億元，中油再減3億元後，以253億元招標。

當時對於媒體報導這段錄音檔，中油一開始聲明「迄今尚未取得媒體報導所稱錄音檔等相關新事證以認定事實真偽；對於經過證實為惡意損害公司聲譽的行為，將採取適當法律途徑。」

不久則說，週刊轉述之錄音檔，中油除再次啟動政風調查，並且全力配合檢調單位調查，在調查未有結果前，籲請各界尊重司法機關偵辦，勿以捕風捉影之資訊惡意影射或指控，影響台灣中油聲譽及權益。

據了解，專案小組在接獲這個匿名檢舉時，檢舉人也提供了一份對話錄音，錄意內容是中油人員與業者之間的對話，專案小組為了確定錄音內容是否有經過變造、偽造，在勘驗錄音檔製成譯文後，曾以證人身分傳喚某業者負責人到案。

據悉，該名業者聽完看完內容後，確認這個對話紀錄無誤，只是他怎麼想也想不出為何這段談話會被錄下來，讓他百思不得其解。

