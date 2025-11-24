三接沉箱工程品質爭議 混凝土運送時間是關鍵

中油第三座液化天然氣接收站（三接）工程被爆涉浮報百億預算，多位立委、檢調不斷接獲檢舉。針對三接第一期沉箱工程曾被質疑是「豆腐渣」，工程包 商指出，當時沉箱工程的混凝土應該不是在現場施作，運送時間過長才會造成硬度不足而有破損、鋼筋裸露情形，檢調將沉箱吊起來檢驗就可以查明真相。

↑圖說：中油三接工程屢爆爭議。圖為中油興建第三接收站今年3月沉箱回填作業。（圖片來源：翻攝自中油「興建第三接收站專區」）

2019年，位在桃園觀塘的三接第一期沉箱拖放作業，發生重大意外造成3人死亡，去年陸續發生潛水員昏迷、外籍工遭大浪捲走等工安造成4人死亡，勞動部要求中油徹查。沉箱工程也曾被藻礁公投推動聯盟控訴，海底有15座沉箱出現破裂、表面混凝土剝落，鋼筋外露繡蝕，恐有安全疑慮。

廣告 廣告

曾參與三接的包商解釋，根據工程界採認標準，水泥預拌車載送時間一般為45分鐘，以確保水泥的品質，載送時間超過45分鐘，恐會造成水泥強度不足。三接第一期沉箱工程的混凝土，一開始是從內湖、楊梅等地的預拌場載到台北港場區，里程各約40公里、60公里左右，載運時間往往超過1個小時。

↑圖說：中油三接工程遭爆預算浮報，檢調、立委接獲檢舉。圖為國民黨團召開記者會，痛批中油最有錢、檢調最會睡。（圖片來源：翻攝自Youtube-國民黨立院黨團）

包商認為，因為從預拌場載送水泥到場區的時間過久，所以三接海底沉箱才會有水泥強度不足、造成鋼筋外露的問題。後來承攬三接工程的團隊將預拌場改設在觀音區，和觀塘工業區距離非常近，沉箱的水泥硬度就有所改善。這些沉箱工程是否品質有問題，中油和檢調單位將沈箱吊上來檢驗就一清二楚。

至於三接一期工程被爆涉浮報預算，立委質疑的關鍵錄音帶所指中油高層指示「灌水」，經濟部長龔明鑫在立院答詢指出，這可能是「閒聊」或是「胡說八道」也不一定，有新事證就啟動調查。中油則澄清，三接採公開招標、適用最有利標並公開預算，相關程序並無不當，完全符合法規。

更多品觀點報導

中油大林廠舉辦廉政講座 強化員工倫理意識與風險防範能力

民眾黨團揭財劃法兩大謊言 批行政院偷天換日欺騙國人

