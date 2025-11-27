三接沉箱混凝土品質遭質疑 中油斥：一切合規且經實驗室檢驗

中油第三天然氣接收站(三接)遭傳沉箱工程混凝土，因運送時間過久硬度不足，導致破損，鋼筋外露。中油今天(27日)澄清，沉箱工程包括材料強度設計、化學摻料添加、運送時間及現場檢、試驗機制等都依公共工程委員會規範施作，並委託經認證實驗室試驗，皆符合規範。至於沉箱破損，過去也已澄清是因外力碰撞所致。

中油三接近期話題不斷，繼遭檢舉工程款疑似浮報後，再有媒體報導指出，三接沉箱工程曾被質疑是豆腐渣。報導並提及有工程包商認為，其工程混凝土可能不是現場施作，運送時間超過45分鐘，造成硬度不足，而有沉箱破損，鋼筋裸露情形。

廣告 廣告

中油27日說明，三接工程案的契約明定，需依照公共工程委員會的綱要規範施工，也就是混凝土自加水攪拌開始，若未添加化學摻料，應於90分鐘內完成澆置；若有添加化學摻料，時間則可延長至120分鐘。

中油指出，由於三接的沉箱混凝土都使用化學摻料，運送與施作時間符合規定，不需控制在45分鐘內，且混凝土是由具優質混凝土(GRMC)驗證的預拌廠供應，其廠址在桃園觀音及內湖，運送時間約45到60分鐘，符合契約規範，若現場偶有其他原因造成超時，也都依規定退料處理。

中油強調，三接沉箱建置期間，都有專業顧問公司全程監造，每120立方公尺抽樣檢驗混凝土的強度與坍度，並委託具財團法人全國認證基金會認證的實驗室試驗，結果皆符合規範要求。

至於沉箱破損，鋼筋外露一事，中油表示，2022年就有相關質疑，當時調查確認是沉箱彼此碰撞、工作船碰撞、重型施工機具碾壓等外力導致破損，且為求謹慎，也有委託第三方公正單位新北市土木技師公會檢驗，結果同樣符合規範。中油發言人林珂如說：『(原音)公正單位他專業評估決定要鑽心的位置及數量，合計就是有鑽心66顆的試體，試驗的結果都是符合規範的，這是確認品質是沒有問題的。』

中油表示，三接工程從規劃、施工、監造及檢驗都依相關規定辦理，所有施工紀錄、混凝土配比、材料來源及試驗結果也都有紀錄可供查證，會以最嚴謹的態度把關，工程品質絕不妥協。(編輯：鍾錦隆)