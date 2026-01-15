三接浩劫！環團揭大潭藻礁珊瑚6成慘死

藻礁公投推動聯盟15日舉行「搶救大潭藻礁『三接霸凌，藻礁哀鳴』」記者會。（姚志平攝）

三接去年起已供應天然氣予大潭電廠，但民團針對大潭藻礁進行6次調查，發現因為三接工程影響，柴山多杯孔珊瑚被泥埋嚴重，甚至G1區近6成死亡、屍骨難覓，藻礁生態系岌岌可危，呼籲政府速謀補救，並先於1月21日共同現勘。

藻礁公投聯盟潘忠政今日秀出多張大潭藻礁照片，指出因為三接建港改變海流，漂沙進入大潭海岸的多、出去的少，大量淤沙造成沙洲逐漸擴大，生態也因此嚴重受影響，柴山多杯孔珊瑚面臨全面團滅的浩劫，絕非環評結論所稱影響不大，更非中油宣稱的「三接興建後，大潭藻礁生態更好」。

他說明，大潭藻礁G1區高達58.5％、61株柴山多杯孔珊瑚，從存活變成死亡或屍骨難覓，僅14.4％、15株尚存；G2區則是50％、61株泥埋嚴重，狀況不佳，32％、40株存活變死亡或屍骨難覓，僅17％、21株存活。

潘忠政也指出，據中油回覆立委涂權吉資料顯示，藻礁屍塊來自沉箱施放，中油卻一再對外表示三接工程的沉箱臨時暫存區下方無藻礁，完全不想負責任，G2泥埋嚴重的主因也是沉箱置放擾動海床表層的灰色軟泥層，進入潮間帶。

此外，他提到，據中油資料，三接工程啟動後，白玉、大潭G1區、大潭G2區、觀新藻礁的殼狀珊瑚藻覆蓋率一路探底，大潭G1區與G2區尤其嚴重，從原本超過80％，降至不到10％。

潘忠政指出，保育類動物落此險境，相關單位應積極面對、承擔責任並謀補救，建議相關單位1月21日清晨乾潮前後辦理現勘驗證，政府也應全面檢討能源轉型政策，並針對政策形成、保育機關審議、環評機制，立即啟動改革機制，避免重蹈覆轍。

民眾黨立委陳昭姿表示，柴山多杯孔珊瑚大量死亡消失，顯示政府對環境生態敏感地區開發影響根本不在意，相關單位應立即啟動搶救行動，成立公正客觀且專業的緊急應變小組。

她也痛批，海保署失職失能，當經濟部小弟，在發現藻礁生態系有瀕危的一級保育類動物柴山多杯孔珊瑚，仍不畫設保護區，當初環評黑箱，靠著官派委員強行碾壓，造成難以挽回的慘況，其實台北港就是快速又省錢的替代方案，可惜政商禿鷹不肯罷手，決策者輕忽後果，坐失挽救機會。

