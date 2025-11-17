三接浮報工程款 中油坦承先斬後奏

立法院司法及法制委員會17日邀請法務部長鄭銘謙（右）、調查局長陳白立（左）等人就「中油三接浮報工程款爭議及近年來國營事業貪瀆案件查處成效」進行專題報告，並備質詢。(中央社)

記者傅希堯∕台北報導

立法院司法及法制委員十七日邀法務部長鄭銘謙等人就「中油觀塘接收站三接浮報工程款爭議」等議題進行專題報告。民眾黨立委黃國昌指出，中油三接工程預算尚未經立院通過，但中油卻辦招標且完成決標，預算更爆增三０五億元達九六五億元，怒批中油是欺騙國人。法務部長鄭銘謙答詢表示，中油三接是否涉及浮報工程款案，正由檢察官依法偵辦。

媒體報導中油觀塘接收站（三接）外推方案外廓防波堤新建工程涉及浮報工程預算，經濟部長龔明鑫十一日表示，過去曾有落選廠商檢舉，當時經濟部政風單位調查結果並無不法，但既然現在媒體提出新事證，政風單位將重啟調查。

黃國昌指出，三接五項主體工程最早是估為六六０億元，後因藻礁爭議向外延伸而增加一五０億元，但一一二年預算書編列卻暴增到九六五億元，增加了三０五億元。

黃國昌表示，立法院還沒審查通過相關預算，相關工程竟然就決標；更扯是實際算出來增加金額達到三四三億元，中油根本是在欺騙國人。

中油董事長方振仁坦言，原始計畫是立法院同意，後續修正計畫是行政院核准，「我們先行動支」，將會再就預算支用細項及新增預算來源等提出說明，一個月內完成行政調查。

方振仁進一步表示，直接工程是增加一五０億元，但計畫還有其他項目，包括籌備經費及工程準備金等，三接之相關預項細項，以及超過一五０億元之預算如何動支撥用，將會在二十一日下班前提出相關資料。

法務部表示，台北地方檢察署日前接獲相關告發狀，已依規定分案偵辦。