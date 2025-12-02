三接爆弊端 北檢搜索中油
中油第三座液化天然氣接收站（三接）外推防波堤工程遭檢舉浮報預算逾百億元。台北地檢署2日指揮搜索中油總公司採購處、台中市大肚區中油公司液化天然氣工程處、台灣世曦工程顧問公司及涉案人員住居所、辦公位置，約談台灣世曦工程顧問公司前董事長施義芳、工程部主管張欽森、經理陳建中3名被告及中油承辦人10名證人到案，廉調訊後將13人移送北檢漏夜複訊。全案依《貪汙治罪條例》、《政府採購法》等罪嫌偵辦。
預算94億變253億 屢遭檢舉
中油三接工程在民國106年引發環保團體大規模抗爭，爭議核心在於三接工程可能對大潭藻礁有不利影響，後來環團還發起珍愛藻礁公投，110年底公投結果未通過，中油得以繼續執行已修改的「外推方案」。國民黨立院黨團於11月11日舉行記者會「能源全國吃緊，中油高層緊吃」，質疑工程款浮報，要求檢調徹查。
北檢表示，當天北檢即接獲匿名檢舉，檢舉資料還有錄音檔。檢方分案後指揮廉政署北部地區調查組、調查局北機站共同偵辦，密集召開專案會議，蒐集事證，為了保全證據，避免涉案人滅證，檢方在接獲檢舉函的21天後，於2日指揮廉調人員執行搜索約談。
「第三座天然氣接收站投資計畫」興建桃園觀塘液化天然氣接收站，又稱第三接收站，簡稱「三接」，攸關台灣北部穩定供電；第一期工程預定年底驗收，聲稱未來穩定輸氣將支援大潭電廠新建機組發電，取代燃煤發電，邁向淨零碳排。
民國107年10月26日，中油公司決標三接工程，簽約委託台灣世曦工程顧問公司監造，興建工程的施工團隊發包給皇昌營造、泛亞工程公司承攬。第一期工程在港區要興建防波堤阻擋海浪，需要建造許多沉箱，這些沉箱因可能在移動時相互碰撞導致破裂，當時被環團質疑會變成「豆腐渣」工程。
檢調廉接獲錄音檔匿名檢舉，指稱三接的第二期總工程費高達253億元，是中油高層授意拉抬工程費，原本預算僅94億元，但是中油在招標前疑找廠商報價，廠商先提出122億元的價格，未料中油高層聽到價格後，撂話中油「錢最多」，明示預算可以往上加。
錄音檔揭 中油高層示意灌水
檢舉指出，中油高層當時霸氣向廠商說：「中油什麼都沒欠，錢最多！」明示原本規劃94億元的第二期外推防波堤工程，預算可以往上加，經過4次「灌水」後，最終預算高達253億元。
檢舉資料指出，廠商在加價到150億元後，中油高層還是不滿意；廠商又追加報價220億元，竟然被中油高層罵：「你這個頭家人不會做頭路，我已經跟你講這麼多了，還聽不懂！」廠商因此加價到256億元，後來中油以253億元招標。
金流不明 將成下波追查重點
檢調廉懷疑，負責監造的世曦公司疑浮報經費逾百億元，中油公司疑明知標案金額灌水，仍予配合，涉嫌圖利廠商，至於暴增的經費金流不明，不排除有行收賄弊端。
檢調廉昨兵分11路，大規模搜索中油、世曦公司及涉案人住處、辦公室，查扣涉案人手機、電腦、帳戶，將從中調查涉案人往來電子郵件內容、異常金流流向，深入調查中油高層、承辦人員有無收受回扣涉貪弊情，中油公司人員目前雖為證人，視證據掌握情況，隨時都可能「轉被告」擴大偵辦。
台灣世曦2日表示，此案日前於媒體報導後，公司即將相關資料提供給中油，現進入偵查階段，全力配合檢調偵辦。中油也表示，全力配合司法機關調查，期能儘速釐清案情，澄清相關疑義。
其他人也在看
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前 ・ 115
年輕愛享受不買屋、她60歲才決定出手「貸到30年新青安」：原來舒心感這麼美好｜好宅報報
「年輕時喜歡享受生活，當了一輩子租屋族，快60歲才想清楚，與其幫房東繳房貸，不如幫自己存一間房。」再幾年就屆齡退休的麗珠姐，是土生土長的台南市東區人。因晚婚晚生，育有2子的她，直到去年才強烈意識到80歲母親年事已高，希望能在熟悉的生活圈有處安身立命的自住宅；從11月開始看房，一眼相中虎尾寮重劃區一間樓中樓中古屋，今年2月以總價約1100萬元購入，並順利爭取8成、30年新青安貸款，入住後的安定舒心感，讓身為高年級首購族的她直呼：「後悔太晚買房。」Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 20 小時前 ・ 69
藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強
2026年縣市長選戰逼近，各陣營積極備戰，民進黨也陸續拍板地方縣市長提名人選；藍營與白營是否能整合合作，成為外界關注焦點。前民進黨立委郭正亮指出，國民黨在彰化、嘉義市及宜蘭面臨嚴峻挑戰，因為這些地區的綠營候選人實力堅強，即便藍白合作，也不見得能逆轉選情。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 108
以為兒子亂畫...媽 PO 網求助「謎之生物」玩偶，結局反轉：畫得確實很像
小孩子畫圖總是充滿想像力，甚至有時候他們想要買玩具，卻不知道玩具的全名叫做什麼，只能用畫圖的方式畫出來告訴父母。而最近，日本一名育有 2 子的媽媽在 X（推特）上發文求救，表示五歲兒子拿著一張手繪圖，希望能收到畫中角色的玩偶當作聖誕禮物，原本網友都覺得畫太草看不出來，只好亂猜 ACG 角色。沒想到最後卻發現，小孩其實畫得和玩具本尊幾乎一模一樣。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 2
許瑋甯邱澤世紀婚禮「一桌7萬席開43桌」鉅額花費曝 天文數字超乎想像
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，星光熠熠、場面唯美，被網友封為「年度最夢幻婚禮」。隨著婚禮細節陸續曝光，不少網友開始自行「試算」兩人的婚禮花費，驚呼相當可觀。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 35
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 1 天前 ・ 5
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警
《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 74
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
劉真逝世5年⋯ 辛龍首露面「正式復出」：好久不見
藝人辛龍2020年因為痛失妻子劉真，自此淡出演藝圈，近期傳出他決定復出，重啟創作，而他2日也發出照片、首度露面，宣布正式復出，參與尾牙和演出。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前 ・ 89
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
以為陸客沒消失！日本人見「我是台灣人」徽章改口：變可愛了
近期日本和中國關係緊張，中方呼籲國人勿去日本，當地中國旅客有減少的跡象。近日一位日本民眾表示，聽說中國遊客變少，但搭車發現並非如此，車上4個阿姨「活力四射」，但仔細一看，她們的包包上別著「我是台灣人」徽章，主張自己的身分，讓該網友驚呼「突然變得可愛」。貼文引發多方意見，有人認為日本網友是在反諷，台灣和中國人一樣；另一派認為過度解讀，該網友並沒有那個意思。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 105
中職》高志綱遭爆與網紅林倪安婚外情 獅隊：若違隊規最重開除
統一獅教練高志綱遭爆料婚外情，社群平台Threads上，日前有帳戶以多篇貼文與疑似私訊截圖對話內容，指控知名網紅林倪安介入多名球員與教練私生活，其中就包括高志綱。爆料者自今年5月起多次暗指「第三者」介入婚姻，11月28日更發文直指「林倪安是高志綱的小三」。自由時報 ・ 16 小時前 ・ 62
高雄民調南轅北轍？AI分析原因：TVBS「參考價值較高」
2026高雄市長選戰綠營4搶1，一份民調指4名綠委都大幅領先藍委柯志恩，被國民黨前發言人楊智伃抓包數字加總94.6％，能相信嗎？TVBS民調今指出，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志恩的40％。媒體人樊啓明用AI分析2份民調指出，TVBS民調更能代表全市選民偏好。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 65
中客亂象惹怒日韓！中國人護照外層「套台灣護照套偽裝」網搖頭：辱華
生活中心／綜合報導南韓近來反中情緒持續升高，日本媒體也觀察，為避免被誤認成中國旅客，在首爾、釜山等鬧區佩戴「我是台灣人」徽章的台灣遊客明顯增多。此外，日本首相高市早苗日前提到台海若爆發衝突恐構成日本「存亡危機事態」，引發北京強烈反彈並祭出旅遊與進口限制，使中日關係迅速降溫。近期就有中國網友分享，將中國護照套上「台灣護照套」為避免遭到排擠，相關畫面在網路上掀起熱烈議論。民視 ・ 21 小時前 ・ 414
郭台銘長女郭曉玲申讓出脫5180張鴻海股票！ 套現逾11億元
鴻海1日傍晚公告申報，鴻海創辦人郭台銘長女郭曉玲申讓出脫鴻海股票，受到關注。郭曉玲擔任代表人的承鋒投資公司與鋐維公司12月1日申報轉讓手中總共5180張鴻海股票，而且是全部出脫，預定轉讓期間是12月4中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 64
50歲後，過自己的人生！夫妻搭郵輪勇闖世界，不設限玩出另類第二人生
「50歲後，我一定要過自己的人生！」今年53歲的Henry年輕時喜歡和老婆自助旅行，也早早考到英語導遊、領隊的執照，卻沒有從事旅遊業。直到三年前，因緣際會帶著一票親友跑去地中海搭郵輪，大大顛覆了他對旅行的想像，更意外開啟斜槓中年，甚至找到人生第二春！幸福熟齡 ・ 20 小時前 ・ 5
股市慘賠改買房！他見證台南「1字頭到5字頭」波段大紅利 5大選屋原則：只買預售長抱累積5間房｜好宅報報
在高鐵南來北往的通勤奔波生活中，65年次的科技業三寶爸張先生，用嚴謹數據與未來視角，搭配理性與經驗，5年前陸續布局台南高鐵特區預售案。他以自住需求作出發，鎖定3、4房產品物件，在第七波信用管制還未上路前便自我克制貸款比例、避開老屋，以防將來傳承到孩子手上屋齡過老，確保未來下一代能擁有品質與價值兼具的房產。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 20 小時前 ・ 21
不是飲食！睡覺「做1事」大增67%糖尿病風險：一堆人慘了
天氣轉涼，很多人喜歡洗澡後，鑽進被窩滑手機、追劇、看電視，不知不覺就在光亮的環境中睡著。醫師魏士航表示，此舉其實會危害健康！研究顯示，長期在亮光環境中入睡，罹患第二型糖尿病的風險最高可能增加 67%！三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 4
「3星座」12月走大運 貴人、幸運色一次看
歲末將至！到了2025年的最後一個月，塔羅小孟老師分享，這「3星座」12月將走大運，雙子座適合多研究投資項目，巨蠍座職場有貴人相助，射手座需小心破財變成月光族。EBC東森財經新聞 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
中配錢麗遭廢止依親居留！她喊話台灣人「給中共1機會」網開噴了
政治中心／綜合報導中配議題在台持續延燒，過去才有中配亞亞、小微、恩綺等人，踩了紅線遭到移民署依法處分驅離出境，近日一名中配「錢麗」也被註銷台灣戶籍，隨後內政部再次跨部會審議後，決議廢止其「依親居留」和健保等福利，對此錢麗先是發文批評「綠色恐怖」，認為自己遭到迫害，表明會提出訴願維護權益，緊接著又發文控訴賴清德政府，並表示「請給中國共產黨一個在台執政機會」，讓網友傻眼吐槽：「怎麼會有那麼囂張的中配啊？」。民視 ・ 13 小時前 ・ 312