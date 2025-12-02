三接爆弊端 北檢搜索中油

前民進黨立法委員、台灣世曦工程顧問公司前董事長施義芳，涉及中油三接工程弊案昨遭約談。（本報資料照片）

中油第三座液化天然氣接收站（三接）外推防波堤工程遭檢舉浮報預算逾百億元。台北地檢署2日指揮搜索中油總公司採購處、台中市大肚區中油公司液化天然氣工程處、台灣世曦工程顧問公司及涉案人員住居所、辦公位置，約談台灣世曦工程顧問公司前董事長施義芳、工程部主管張欽森、經理陳建中3名被告及中油承辦人10名證人到案，廉調訊後將13人移送北檢漏夜複訊。全案依《貪汙治罪條例》、《政府採購法》等罪嫌偵辦。

預算94億變253億 屢遭檢舉

中油三接工程在民國106年引發環保團體大規模抗爭，爭議核心在於三接工程可能對大潭藻礁有不利影響，後來環團還發起珍愛藻礁公投，110年底公投結果未通過，中油得以繼續執行已修改的「外推方案」。國民黨立院黨團於11月11日舉行記者會「能源全國吃緊，中油高層緊吃」，質疑工程款浮報，要求檢調徹查。

北檢表示，當天北檢即接獲匿名檢舉，檢舉資料還有錄音檔。檢方分案後指揮廉政署北部地區調查組、調查局北機站共同偵辦，密集召開專案會議，蒐集事證，為了保全證據，避免涉案人滅證，檢方在接獲檢舉函的21天後，於2日指揮廉調人員執行搜索約談。

「第三座天然氣接收站投資計畫」興建桃園觀塘液化天然氣接收站，又稱第三接收站，簡稱「三接」，攸關台灣北部穩定供電；第一期工程預定年底驗收，聲稱未來穩定輸氣將支援大潭電廠新建機組發電，取代燃煤發電，邁向淨零碳排。

民國107年10月26日，中油公司決標三接工程，簽約委託台灣世曦工程顧問公司監造，興建工程的施工團隊發包給皇昌營造、泛亞工程公司承攬。第一期工程在港區要興建防波堤阻擋海浪，需要建造許多沉箱，這些沉箱因可能在移動時相互碰撞導致破裂，當時被環團質疑會變成「豆腐渣」工程。

檢調廉接獲錄音檔匿名檢舉，指稱三接的第二期總工程費高達253億元，是中油高層授意拉抬工程費，原本預算僅94億元，但是中油在招標前疑找廠商報價，廠商先提出122億元的價格，未料中油高層聽到價格後，撂話中油「錢最多」，明示預算可以往上加。

錄音檔揭 中油高層示意灌水

檢舉指出，中油高層當時霸氣向廠商說：「中油什麼都沒欠，錢最多！」明示原本規劃94億元的第二期外推防波堤工程，預算可以往上加，經過4次「灌水」後，最終預算高達253億元。

檢舉資料指出，廠商在加價到150億元後，中油高層還是不滿意；廠商又追加報價220億元，竟然被中油高層罵：「你這個頭家人不會做頭路，我已經跟你講這麼多了，還聽不懂！」廠商因此加價到256億元，後來中油以253億元招標。

金流不明 將成下波追查重點

檢調廉懷疑，負責監造的世曦公司疑浮報經費逾百億元，中油公司疑明知標案金額灌水，仍予配合，涉嫌圖利廠商，至於暴增的經費金流不明，不排除有行收賄弊端。

檢調廉昨兵分11路，大規模搜索中油、世曦公司及涉案人住處、辦公室，查扣涉案人手機、電腦、帳戶，將從中調查涉案人往來電子郵件內容、異常金流流向，深入調查中油高層、承辦人員有無收受回扣涉貪弊情，中油公司人員目前雖為證人，視證據掌握情況，隨時都可能「轉被告」擴大偵辦。

台灣世曦2日表示，此案日前於媒體報導後，公司即將相關資料提供給中油，現進入偵查階段，全力配合檢調偵辦。中油也表示，全力配合司法機關調查，期能儘速釐清案情，澄清相關疑義。