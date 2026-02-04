三接珊瑚現勘 中油遭斥洗腦

4日中油公司及藻礁公投推動聯盟、海洋大學研究團隊現勘柴山多杯孔珊瑚存活狀況，並取得判定存活認定共識。（廖姮玥攝）

藻礁公投推動聯盟與中油公司、國立海洋大學團隊，4日清晨首度共同現勘中油天然氣第三接收站G1、G2區「柴山多杯孔珊瑚」存活狀態，雙方雖取得判定珊瑚死亡方式共識，但藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政痛批，中油洗腦大眾「三接興建中，生態變更好」的荒謬認知，盼正視環境迫害問題。中油回應，將另尋專業單位調查生態、柴山多杯孔珊瑚是否受工程漂沙、淤泥及泥埋等問題影響。

柴山多杯孔珊瑚無法用一般常見的珊瑚健康狀況色卡判定健康程度，造成過去民團與海洋大學對柴山多杯孔珊瑚判定死亡、存活方式存有歧異。經海大約2年半調查，發現被民團判定為白化的礁體，近期有變色、轉為健康的跡象，透過雙方意見交換，取得判定存亡共識。後續將由海大專業團隊製作柴山多杯孔珊瑚健康狀況分級色卡，讓觀察量化數據更具體。

廣告 廣告

潘忠政表示，現況整體柴山多杯孔珊瑚「狀況不佳」是事實，且三接工程已逐漸進入尾聲，偌大的工程報告中，仍未見工程對環境造成的影響評估報告，且中油竟誘導大眾「三接興建中，生態變更好」的荒謬認知，呼籲中油積極面對解決問題。

國立海洋大學副校長冉繁華表示，漂沙、沙埋狀況受洋流改變有所不同，因此連續性的調查非常重要，團隊強調「一分證據說一分話」，但漂沙及淤泥狀況是否受工程等條件影響難以斷定，建議中油就環境部分另尋專業人員鑑定。

中油公司回應，中油1年規畫約3000萬元支應相關研究，未來如有需求，也可以再利用生態基金執行。三接工程已進入最後階段，相信因工程擾動的海象會逐漸穩定，若未來調查、研究指向工程影響，中油公司當然責無旁貸。