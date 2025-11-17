三接經費 暴增343億元 預算未審 中油先動支

中油觀塘接收站被指防波堤新建工程預算浮報。圖前左為中油董事長方振仁。（劉宗龍攝）

中油觀塘第三天然氣接收站（三接）工程遭爆浮報百億元經費，立院民眾黨團總召黃國昌17日再指預算從原本增加150億元，變成暴增305億元，但立院還沒通過預算審查就已決標，且細算後發現竟多增343億元，痛批中油「先射箭再畫靶」。中油董事長方振仁說明預算先動支，並從其他地方挪移經費，21日會提供細項和新增經費來源給立院，強調一切合法。

立院司法法制委員會昨邀中油、法務部專題報告三接工程款爭議。黃國昌說，三接原本規畫5項主體工程共660億元，後來因藻礁爭議另新增3項延伸工程，時程增加2.5年、預算增加150億元，但後來為何變成增加305億元？

方振仁說，直接工程為150億元，編預算時還考量其他因素，計畫總預算是300億元左右，而政院在民國111年3月通過共965億元計畫，「所以應是110年修正計畫並報經濟部。」

黃國昌立刻打臉方的說法，直指立院111年通過的預算仍是660億元，為何多出305億元？965億元是112年編的，但外推工程早在111年決標，為何立院還沒審過預算，中油就決標？方說，是政院核准中油先行動支；黃痛斥「先射箭後畫靶」。

黃又說，暴增305億元細項內容不明，只寫計畫目的、投資總額，不到100字，且其實最後3項工程共花343億元，質疑經費來源。

方振仁坦承先挪用其他項目經費，包括工程準備金，允諾21日下班前送細項、逾150億元預算從何處挪移等送到委員會。

中油昨說，110年5月3日三接第3次計畫修正，調整投資總額從660億元至965億餘元並展延工期至118年12月，主要根據計畫調整分年預算編列，核定增加305億元分配在113至118年度，都依預算程序辦理並報政院准許，絕無規避審查。

藍委王鴻薇、陳菁徽昨也質詢三接預算暴增，去年中油接獲檢舉查無不法，但近日傳有「錄音檔」新事證。方振仁允諾12月中旬完成行政調查，絕不護短。