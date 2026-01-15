三接藻礁死亡浩劫 G1區六成淪陷
環團質疑中油三接港灣工程，造成海流改變，一級保育類柴山多杯孔珊瑚，面臨大浩劫，其中G1區疑似死亡及死亡數量高達六成；中油表示，去年第四季觀測數據顯示，G1區柴山多杯孔珊瑚活群株數回升至48群株，與近三年同期調查的群株數相當，絕非「完全消失」。
藻礁公投聯盟召集人潘忠政表示，大潭藻礁造礁的殼狀珊瑚藻覆蓋率，連年下降，既不是環評結論強調的影響不大，更非中油所宣傳的，三接興建後，大潭藻礁生態變更好。
一級保育類柴山多杯孔珊瑚，因三接工程造成長期積沙與泥埋的影響，正面臨全面團滅的浩劫。保育類動物落此險境，相關單位應承擔責任並謀補救，否則綠色執政將變成黑色執政。
潘忠政說，大潭藻礁G1區疑似死亡及死亡就高達58%，61株柴山多杯孔珊瑚中，僅15株尚存；G2區則是40株僅21株存活。
立委陳昭姿表示，三接工程對環境的破壞，非常嚴重，顯示政府對環境生態敏感地區開發的影響，根本不在意，相關單位應立即啟動搶救行動，成立公正客觀且專業的緊急應變小組。立委羅志強表示，執政黨說要保護藻礁，結果上任後第一件事就是毀壞藻礁，何其悲哀。
監督施政聯盟召集人陳椒華表示，整個藻礁生態系已遭到嚴重殘害，中油必須負起完全責任，當年大力為藻礁外推案背書的專家學者與團體，也應該向社會道歉。
中油環境保護及生態保育處副處長黃志堅回應指出，大潭藻礁G1區在三接動工前就已經歷全面覆沙，因此G1、G2的淤泥，並非沉箱回填所致，藻礁區淤泥與三接工程並無直接關聯。
黃志堅另指出，大潭G1區柴山多杯孔珊瑚並未消失，去年第三季退潮水深不足，加上積沙，導致調查團隊現場看不到珊瑚，但第四季狀況改善，觀察到的柴山多杯孔珊瑚活群株數，已回升至48群株。此外，近三年的G1區柴山多杯孔珊瑚，同期數量比較上並無明顯差異。
中油說，環保團體拍攝大潭藻礁區柴山多杯孔珊瑚照片，表示這類珊瑚面臨大浩劫，經海洋大學專業團隊比對結果，多為誤判、拍錯點位或角度落差所致，並非如環保團體所述，柴山多杯孔珊瑚已死亡或屍骨難覓。
根據中油長期監測數據，111年第四季、112年第四季、113年第四季，G1區活群株數分別為48、42、47群株，與去年第四季48群株，無顯著差異。中油說，生態保育應回歸長期監測數據，不宜以短期的監測值，斷定生態是否存續。
潘忠政表示，民團的資料，若相關單位存疑，可在1月21日清晨乾潮前後，一同現勘驗證。
