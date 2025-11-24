三接被爆豆腐渣與預算灌水 中油喊冤 包商籲吊起沉箱檢驗 9

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘/綜合報導

中油第三座液化天然氣接收站（三接）工程近日再度引發爭議。外界質疑三接第一期沉箱工程品質不佳，甚至傳出浮報百億預算，多位立委與檢調單位持續接獲檢舉。對於沉箱遭批評為「豆腐渣工程」，曾參與施工的包商指出，問題應非源自施工手法，而是混凝土運輸距離過長導致硬度不足，建議檢調將沉箱吊起檢驗即可釐清真相。

三接工程早在2019年就曾發生桃園觀塘沉箱拖放作業重大事故，造成3名作業人員喪生；去年再傳出潛水員昏迷、外籍移工遭大浪捲走等工安意外，共奪走4條人命，引發勞動部要求中油徹查安全問題。藻礁公投推動聯盟也曾指稱，海底多達15座沉箱出現破裂、表面混凝土剝落與鋼筋銹蝕等情況，恐存有重大安全疑慮。

廣告 廣告

曾協力三接工程的包商解釋，依業界標準，預拌混凝土運送時間通常不得超過45分鐘，以維持強度與品質。然而三接第一期沉箱工程初期的混凝土，是從內湖、楊梅等預拌場運送至台北港，距離約40至60公里，運送時間經常逾1小時，恐因此造成混凝土硬度不足、鋼筋外露等現象。後續工程團隊將預拌場移至鄰近觀音區後，沉箱混凝土品質明顯改善。包商強調，只要將沉箱吊起來逐一檢驗，品質問題便能立即查明。

三接被爆豆腐渣與預算灌水 中油喊冤 包商籲吊起沉箱檢驗 11

對於外界指控三接第一期工程預算遭浮報，立委提出的關鍵錄音內容更指稱中油高層曾授意「灌水」。對此，經濟部長龔明鑫在立法院回應，該錄音可能只是「閒聊」或「胡說八道」，仍需新事證佐證才能啟動調查。中油則嚴正澄清，三接工程皆採公開招標、最有利標制度並公開預算，所有程序均符合法規，並無不當情事。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

高雄市燕巢、田寮山坡地遭堆廢棄物 橋檢聲押禁見不法業者獲准

拒繳房地合一稅 屏東分署查知移轉分配剩餘款 男子秒辦分期

【文章轉載請註明出處】