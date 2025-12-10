三接遭指浮報預算等 皇昌營造提告幕後操盤者

（中央社記者劉世怡台北10日電）中油觀塘接收站（三接）二期工程遭指浮報預算、工程品質像豆腐渣，得標的上市公司皇昌營造不滿遭抹黑，派員今天赴北檢按鈴申告，指控有心人士勾結禿鷹集團放空股價獲利等。

中油觀塘接收站（三接）外推方案外廓防波堤新建工程（二期）遭指涉浮報預算，台北地檢署2日展開首次搜索約談，針對中油公司以及設計監造的台灣世曦工程顧問公司進行釐清，約談對象均請回。得標廠商皇昌營造已主動向北檢遞狀表示，願意配合提供本件工程相關資料。

據了解，檢方針對當年三接二期工程參與投標、得標廠商以及評審委員評選過程等區塊，均列為本件偵辦調查範圍。

皇昌營造執行長林明照今天下午赴台北地檢署提起告訴及告發，認為本件工程爭議為有心人士勾結禿鷹集團進行操作，手法為預先放空皇昌股票，並藉由11月11日、15日、17日指稱有所謂「錄音檔」提供不實資訊供媒體密集報導，影射皇昌營造的政商關係良好、工程品質不佳等藉以獲利，也打擊皇昌營造商譽，更影響皇昌營造爭取台電四接工程標案，此標案11月18日流標。

皇昌營造告發罪名為政府採購法、證交法；告訴罪名為刑法妨害信用罪。

皇昌營造新聞資料提及，中油三接二期工程於民國111年招標時，就曾發生招標機關擅改招標規定，使原不符資格的某營造公司得以參標的不法情事，現在則是趁台電四接工程開標之際，有心人士意圖以不實訊息，提供自導自演錄音檔而惡意打擊。（編輯：張銘坤）1141210