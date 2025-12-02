三接預算疑浮報百億 檢調11路搜索！中油：配合調查

台北市 / 綜合報導

中油液化天然氣接收站工程，爆出預算浮報爭議。台北地檢署掌握錄音檔，內容指出中油公司高層，暗示廠商中油不缺錢，導致外推工程報價，從原先的一百多億元，翻倍來到超過兩百億。檢調在2日兵分11路進行搜索，並約談相關人員釐清案情。中油公司也發聲明表示，將本於勿枉勿縱之立場，配合司法機關進行後續調查。。

身穿白衣走進北檢的這位，疑似就是涉嫌中油三接，報價弊案的相關人員，2日檢調人員兵分11路，搜索中油與工程顧問公司，約談13人到案釐清案情。

擁有大片藻礁的桃園觀音大潭海岸，就是第三天然氣接收站俗稱「三接」的位置，2016年行政院核定三接計畫，2018年通過環評，但擔心恐怕衝擊藻礁生態，2021年宣布外推方案，隔年由皇昌營造泛亞工程，以253億元得標，如今卻爆出這預算可能被大幅度灌水，源頭指向中油委託負責設計與預算規劃的世曦工程顧問。

北檢今年11月接獲匿名檢舉，其中的錄音檔顯示中油高層，曾對廠商明示「中油不缺錢」，廠商因此將原先100多億元的報價，一舉提升超過百億來到250多億元，疑似中油高層要求廠商配合浮報工程預算。

爭議延燒對此中油回應，12月2日上午法務部已經到中油搜索，同仁也以證人身分接受詢問，對於司法機關依法行使職權，尊重並全力配合，同時也提供了資料與協助，希望盡快釐清案情，也會配合後續調查。

前經濟部長王美花說：「我們預計在桃園的觀塘，要增加一個接收站，就是所謂的『第三座接收站』，可以供應給我們周邊大潭電廠7、8、9號機組，那一共一年可以有193億度的發電。」三接被視為北部天然氣供應命脈，捲入浮報疑雲，真相仍有待檢調還原。

