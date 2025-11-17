三接預算規避立院審查？中油澄清：均依程序辦理

（中央社記者曾智怡台北17日電）媒體報導立委質疑三接工程總預算增加並未提報立法院，中油澄清，依據行政院110年5月3日宣布「三接外推方案」辦理三接第3次計畫修正並調增投資總額為新台幣965億餘元及展延工期，後經行政院111年3月21日函復秉撙節原則辦理。

中油據此調整分年預算編列，核定增加的305億元分配於113至118年度，均依相關預算程序辦理，並無規避審查情事。

中油透過新聞稿說明，110年5月3日行政院宣布「三接外推方案」，中油據此辦理第3次計畫修正，投資總額由660億餘元調增為965億餘元，並展延工期至118年12月。

中油表示，隨後經重新調整分年預算編列，所報的分年預算105年度至112年度均無變動；核定增加的305億元是分配於113年度至118年度的分年預算。

另111年度實際動支120.29億元，未超過原報立法院核定的111年度預算120.29億元。修正計畫增加的305億元亦於中油112年預算書表達，送立法院審議，均依相關預算程序辦理。

中油強調，依據預算法相關規定「年度預算應於會計年度開始1個月前由立法院議決，並於會計年度開始15日前由總統公布之」，但中油105至113年度的預算皆至下1年度方審查通過。

中油補充，為避免國家重大工程計畫延宕，經立法院審查通過重大工程計畫，中油是依據總預算附屬單位預算執行要點規定，於辦理計畫修正並調整預算，報行政院核准依程序辦理。（編輯：潘羿菁）1141117