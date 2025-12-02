三摺旗艦來了！Galaxy Z TriFold確認將在台登場

【記者趙筱文／台北報導】三星終於推出三摺旗艦新機Galaxy Z TriFold！展開後呈現10吋大螢幕，並結合AI、多工與輕薄設計，主打行動辦公與沉浸娛樂。官方強調結構、螢幕與材料全面升級，是品牌十年摺疊技術的全新里程碑。

三星正式發表全新形態的旗艦摺疊機Galaxy Z TriFold，以左右展開的三摺結構切入高階市場，展現三星在摺疊與行動AI領域的最新進化。Z TriFold定位為品牌歷來最具突破性的摺疊裝置，展開後具備10吋大螢幕，摺疊後則維持輕薄便攜，象徵摺疊技術十年的再一次躍升。三星電子執行長盧泰文表示，Z TriFold在單一機身內同時兼顧便攜性、效能與生產力，成功解決行動裝置多年來難以兼具的需求。

Galaxy Z TriFold最薄處僅3.9mm，搭載Snapdragon 8 Elite for Galaxy處理器、2億畫素主相機與三星摺疊機史上最大5,600mAh三模組電池。電池分散在三片面板中，有助提升散熱效率與續航穩定性，並支援45W快充。三星同步強化核心結構，採用雙尺寸Armor FlexHinge轉軸，使開闔更平順並能貼合至近乎零縫隙；10吋螢幕增加強化吸震層以提升耐衝擊性；機身框架升級為高強度Advanced Armor Aluminum，背蓋則以陶瓷玻璃纖維複材打造，兼具輕薄與堅固。

10吋的大螢幕是此款裝置最大的亮點，整體顯示如同三支6.5吋手機並排，讓多視窗處理、文件閱讀與影像創作更具空間感。常駐工具列可迅速切換應用，訊息、會議與創作作業皆能同時進行。Z TriFold也是首款能獨立運作Samsung DeX的手機，用戶可在手機上建立四個工作區、每區最多同時開啟五款應用程式，外接第二螢幕更可形成延伸桌面，提供近似筆電與桌機的操作體驗。

三星表示AI應用也是此次升級重點。Z TriFold整合Galaxy AI，支援生成式相片編輯、塗鴉轉圖像、智慧摘要與翻譯等功能。Gemini Live升級為多模態助理，能理解畫面內容，使用者向相機展示室內空間或購物畫面即可獲得設計建議，並能在單一裝置內完成查詢、比對與操作，不需切換應用程式。

影音娛樂方面，內頁螢幕亮度達1600尼特、更新率120Hz，摺痕更難察覺；封面螢幕亮度則提升至2600尼特，結合Vision Booster技術，在強光下仍清晰可見。橫向模式可同步觀看影片與閱讀評論，鎖定喜愛追劇、長時間觀看內容的族群。摺起後的機身更加迷你，讓行動劇院真正能放入口袋。

Galaxy Z TriFold將於12月12日率先在韓國上市，之後也將於台灣市場亮相。上市初期指定門市將提供實機體驗。購買新機的用戶可免費試用6個月Google AI Pro，享有Veo3影片生成與2TB雲端空間等功能，並提供一次螢幕維修五折優惠。

Galaxy Z TriFold提供瀚夜黑一色選擇。三星提供

10吋的大螢幕展開來如同三支6.5吋手機並排，能支援多視窗處理、文件閱讀與影像創作更具空間感。三星提供

