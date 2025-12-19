三摺機Galaxy Z TriFold開賣 台灣大、遠傳資費方案送好禮

三星首款 AI三摺機 Galaxy Z TriFold今天開賣，台灣大與遠傳都搭配推出促銷活動，像是台灣大的限量客訂，搭配5G月租1399元，約期48個月，即可以專案價5萬6490元入手。電信獨家再送Perplexity Pro一年；遠傳則是搭配月付1399元指定方案，專案價5萬7490元起，獨家再送Spotify Premium、遠傳friDay影音免費體驗多重加值服務優惠。

台灣大除了贈送Perplexity Pro一年，還可享MyVideo、KKBOX最高3個月免費體驗、1個月「GeForce NOW聯盟Taiwan Mobile」雲端遊戲免費遊玩、YouTube Premium 最高前4個月免費試用、反詐戰警進階方案6個月免費使用。

另有影音多享組Netflix、HBO Max和MyVideo三合一的年約方案最低每月500元起，亦提供專案用戶Disney+每月最低199元(原價285元)、HBO Max月費160元(標準方案原價220元；電信折抵60元)，再享原廠贈送6個月Google AI Pro(含2TB雲端儲存空間)等多重加值服務優惠。

▼圖說：台灣大的Galaxy Z TriFold資廢方案。

遠傳則是推出申辦指定方案或是購買新機，再享原廠贈送6個月Google Pro AI擴充功能與2TB雲端儲存空間，輕鬆解決容量焦慮，還可參加遠傳獨家抽獎活動，有機會把市價5萬4900元的「三星75吋AI智慧顯示器」帶回家。 年底前到遠傳申辦三星 S系列與 Z系列指定旗艦機款，搭配指定方案馬上享有Spotify Premium首次訂閱4個月免費、遠傳friDay影音暢看2個月、防駭心守護和來電答鈴各3個月免月租，音樂、影視、防詐安全一次到位。

此外，凡至遠傳門市購買Galaxy Z TriFold空機，刷遠傳friDay聯名卡獨享最高8％回饋，再加碼送friDay影音暢看1個月、Spotify Premium 3個月免費體驗、30GB 5G上網流量包，還可以拿舊機回收換購新機，環保又省荷包。

遠傳說，不論是購買空機還是申辦方案，都提供信用卡最高24期0利率及無卡分期優惠，再享原廠贈送6個月Google Pro AI擴充功能與2TB雲端儲存空間，體驗Gemini的強大AI智慧功能。

此外，到遠傳申辦三星S系列與Z系列旗艦機款或購買Galaxy Z TriFold空機，再享獨家抽三星75吋AI智慧顯示器，在家就可以擁有劇院般的享受。

全新Galaxy Z TriFold三摺式設計（如上圖，台灣三星提供），能展開為10吋大螢幕，瞬間視野大升級；最薄處僅 3.9 mm輕薄機身，出門拍照好攜帶；5600mAh大電量；搭載Snapdragon 8 Elite for Galaxy晶片、16GB RAM與Samsung DeX模式。

結合Galaxy AI與 Gemini Live，智慧翻譯、影像編輯輕鬆協作。

Galaxy Z TriFold推出瀚夜黑、16GB + 512GB單一版本，三星建議售價8萬9900元，今天起於三星商城、三星智慧館限量販售。

三星為Galaxy Z TriFold用戶打造一系列尊榮服務，凡於全通路購買Galaxy Z TriFold即享一年延長保固；購機一年內，可獲2次免費螢幕保護貼服務。保固期間如需維修，透過客服中心報修將享有專人免費到府收送，特定門市更將提供專屬備用機Galaxy Z Fold7，確保行動體驗無縫接軌；到訪服務中心亦享優先受理。

