三方對話後川普稱格陵蘭防禦「無法指望丹麥」 近半美國民意不支持兼併





近期除了伊朗爆發大規模示威之外，美國總統川普聚焦的另一個重點便是位處美、歐之間的全球最大島嶼格陵蘭，雖然美國、丹麥與格陵蘭三方14日在華府舉行高階對話，就相關議題交換看法，但川普仍然重申美國「需要」格陵蘭，且「無法指望丹麥」能夠提供有效的防禦；於此同時，最新民調顯示支持川普政府兼併格陵蘭島的美國民眾僅有17%，不支持的比例則高達47%。

路透報導指出，丹麥外長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）、格陵蘭外長莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt），14日在華府與美國副總統范斯（JD Vance）與國務卿盧比歐（Marco Rubio）會面，針對格陵蘭有關議題交換意見，三方在會後表示，美國與丹麥將成立共同工作小組，於未來數週內展開格陵蘭廣泛議題解決方案的討論。

丹麥與格陵蘭「沒能成功勸退華府」 川普重申「需要」控制格陵蘭

雖然丹麥與格陵蘭方面也重申該島是「非賣品」，若動用武力則魯莽至極，且安全問題應由盟邦之間提出解決方案等立場，但是在會後也表示，此行似乎並未能達成改變華府併吞格陵蘭意圖的目標，拉斯穆森也對記者表示「很明顯的是，總統先生顯然想要征服格陵蘭」。

川普（Donald Trump）則是在三方會談後，於橢圓形辦公室內向媒體重申「格陵蘭島對於美國以及丹麥國家安全至關重要」的觀點，強調「若俄國或是中國想要佔領該座島嶼，丹麥很顯然無能為力，但美國能做的事情很多」，並表示「上週在委內瑞拉發生的事情就是明確證據」，試圖為其行政團隊的立場辯護。

唯恐重演「澤倫斯基口角」情節 會談氣氛良好讓各界鬆一口氣

報導指出，拉斯穆森以及莫茨費爾特在會後強調對話的氣氛良好，指出丹麥與美國同樣重視北極地區安全議題，但同時堅決反對美國兼併格陵蘭的提議，拉斯穆森也駁斥川普的說法，表示格陵蘭「遭到中國軍艦包圍」的描述純屬子虛烏有。

分析人士則認為，這次會面提供了丹麥與格陵蘭緩和危機，並且尋求外交解決方案的機會，前丹麥總理桑寧-施密特（Helle Thorning-Schmidt）政治顧問雷丁頓（Noa Redington）表示，哥本哈根方面非常憂心此次會談，重演2025年2月烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在白宮與川普、范斯發生口角，遭受公開羞辱的情形，因此會談的順利進行，對於丹麥與格陵蘭而言無疑是正面發展。

川普步步進逼觸發丹麥、格陵蘭團結情緒 美國民眾也不支持

雖然格陵蘭長期以來尋求獨立地位，但是在美國表現出強烈兼併意圖之後，目前風向似乎出現轉變，格陵蘭領導層在公開談話之中，似乎開始強調當地與丹麥之間所採取的一致立場。

該島總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）14日在《格陵蘭日報》（Sermitsiaq）刊出的專訪之中，明確表示「當有另外一個國家談論要接管我們的時候，就不是該賭上自主權的時機」，但同時也指出「這並不意味著我們對於未來沒有任何追求，而是在此時此刻，我們仍是丹麥王國的一部分，且和王國立場一致」。

雖然川普政府高分貝強調格陵蘭的重要性，並且不斷表達必須取得該地控制權的立場，但美國民眾顯然並不如此認為，根據路透社/易普索（Reuters/Ipsos poll）在13日公布的最新民調數據，僅有17%的受訪者認同川普政府併吞格陵蘭島的意圖，不贊成的則高達47%，另有35%美國民眾尚未決定立場，凸顯川普在此議題上明顯背離民意的情形。

