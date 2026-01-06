三方攜手合作 永續教育新模式

面對全球企業與社會全面邁向永續轉型，相關人才需求也快速攀升。中華經濟研究院、慈濟基金會攜手 AI 科技公司 (台灣威泰 )，今天簽署合作意向書，結合研究、實務與數位科技，打造永續發展教育新模式，從青年培育出發，為未來的永續行動奠定基礎。

中華經濟研究院、慈濟基金會 與AI科技公司合作推動"永續發展教育合作計畫"，面對全球永續趨勢，教育被視為培養未來人才的重要關鍵。

慈濟慈善基金會執行長 顏博文：「我們需要更多的，永續發展這方面的企畫，以及撰寫永續報告書，還有財務規畫的人才，所以這也是目前世界各國，市面上有一些機構，已經提出這個課程，那可是這個需求量是非常大。」

這項合作以青年共學為主軸，結合跨領域課程與實務學習，讓永續走出課本、走進生活；中經院提供研究能量，慈濟分享實務經驗，科技公司則以數位平台串聯學習與行動。

中華經濟研究院院長 連賢明：「透過一些比較數位化的方式，其實去跟他們合作， 慈濟本身提供我們一些場域，比較有機會在一個莊嚴的地方， 讓這些年輕的世代受到這些教育， 特別是永續的觀念。」

「我們比個小愛心。」

透過AI數位平台的導入，未來三方將永續理念轉化為具體課程，讓青年在不同場域中學習與實作，培養面對未來的永續專業能力，累積長遠的人才基礎。

