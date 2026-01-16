三方會談落幕 丹麥外長：三方存在「根本性的意見分歧」

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

國際矚目的美國、丹麥和格陵蘭三方會談於14日於華府落幕，丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）表示，會談進行的相當直白同時極具建設性，但他同時強調美國總統川普（Donald Trump）對於想征服格陵蘭的堅持是「完全無法被接受的」。

丹麥外長（中）在三方會談落幕後表示，三方存在「根本性的意見分歧」。（圖／美聯社）

根據BBC報導，這次約1小時的會談對於格陵蘭現狀並無重大突破，但三方都同意就格陵蘭的未來設立一個高強度工作小組以利討論。拉斯穆森也重申，有些底線是美方不能觸及的，並說該工作小組會在未來數周積極討論已得出一個三方都能妥協的方案，而這方案不外乎接受美方在格陵蘭設立更多軍事基地。拉斯穆森也表示，川普對於需要加固格陵蘭軍事防護以阻斷中俄對於北極圈的興趣具有部分真實性，但川普所說「格陵蘭周圍有中俄軍艦出沒」的言論是錯誤的。

會談過後，格陵蘭外長莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）也表示，格陵蘭對於與美方進一步的合作持開放態度，但堅決反對被美方佔領。儘管美方在格陵蘭已設有皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base），川普在面對記者詢問時仍表示「問題在於如果中俄企圖占領格陵蘭，丹麥方無法應對，但美國卻可以」。格陵蘭位處北美與北極圈中間，使其成為設立早期飛彈預警系統及監視軍艦動向的絕佳地點。

丹麥的歐洲盟友在會後也迅速表達支持，瑞典、德國、英國及法國都承諾派遣共同偵察部隊前往格陵蘭駐守。川普目前正考慮以軍事佔領及購買格陵蘭兩種方案，但據格陵蘭2025年1月實施的當地民調顯示，僅6%的當地民眾願意成為美國公民；而根據路透社及益普索市場研究股份公司（Ipsos Limited）的調查也顯示，僅17%的美國公民支持美國掌控格陵蘭，相反的卻有47%的人反對。

