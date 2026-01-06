三方簽署合作意向書 共推永續教育新模式

為深化永續發展教育的社會影響力，中華經濟研究院、佛教慈濟慈善事業基金會與台灣威泰經貿股份有限公司，1月6日下午在中華經濟研究院舉行「永續發展教育合作意向書簽約儀式」。

為深化永續發展教育的社會影響力，中華經濟研究院、佛教慈濟慈善事業基金會與台灣威泰經貿股份有限公司，1月6日下午在中華經濟研究院舉行「永續發展教育合作意向書簽約儀式」。三方攜手推動「永續發展教育合作計畫」，結合政策研究、社會實踐與產業資源，期望建立具台灣特色的永續教育推廣模式，回應全球永續趨勢，培育兼具行動力與責任感的未來世代。

「永續發展已成為全球共識，教育更是推動永續的核心力量。」此次合作計畫以「青年共學」為核心，透過跨領域課程設計、行動學習與實務參與，引導青年深入理解環境保護、社會關懷與永續治理等議題。

中華經濟研究院將提供政策與研究專業，慈濟基金會分享長期深耕社會與環境的實踐經驗，台灣威泰則以數位技術與平台建置能力支援，共同打造理論與實務並重的永續學習平台。未來三方將持續串聯產官學研及社會多元資源，推動可複製、可擴散的教育模式，期盼透過青年共學與跨界協作，為台灣永續發展注入長遠動能。

此外，合作計畫也將著重於建立「永續教育示範場域」，透過校園、社區與企業的多元合作，讓青年能在真實情境中進行學習與實踐。三方期望透過此模式，培養出能夠理解全球議題、同時具備在地行動力的青年人才，並逐步形成具台灣特色的永續教育典範。

中華經濟研究院連賢明院長致詞表示，永續發展不僅是國際趨勢，更是臺灣社會必須面對的責任。中經院長期致力於政策研究與國際交流，深知教育是推動永續的根本力量。他強調，此次合作計畫將以研究成果為基礎，結合教育推廣，讓青年能在學習過程中理解永續政策的意涵，並培養實際行動力。

連院長指出，透過跨界合作，能將政策研究轉化為具體課程與行動方案，讓青年在學習中不僅獲得知識，更能培養責任感與社會參與精神。他期盼此計畫能成為台灣永續教育的典範，並在國際舞台上展現台灣的教育創新與社會責任。

慈濟基金會執行長顏博文致詞表示，慈濟長期深耕於社會關懷與環境保護，深知教育是改變社會的重要力量，永續教育不僅是知識的傳遞，更是價值的培養，透過教育能讓青年理解「人與環境共生」的理念，進而在生活中實踐永續。

顏執行長強調，永續發展已成為全球共識，無論各國政府、大型企業或民間 NGO，皆積極朝向聯合國永續發展目標努力。然而永續推動仍需完善的教育與規劃，特別是人才培育。現階段國際已展開多項相關架構，包括氣候相關財務揭露、自然相關產業介入，以及未來涉及不平等與社會議題的財務介入，顯示永續教育與企劃人才需求龐大。

此次合作結合中華經濟研究院的政策研究專業、慈濟基金會的社會實踐經驗，以及威泰公司在 AI 技術與平台建置的優勢，期望能共同開發具特色的永續教育課程。其中，AI 的導入將使永續教育更貼近中小企業與 NGO 的需求，尤其在資源有限的情況下，能提供有效支持，進一步推動永續理念的落實與擴散。

台灣威泰董事長劉建國則表示，企業在永續發展中扮演關鍵角色，除了追求經濟效益，更需承擔社會責任。威泰多年來致力於數位技術與平台建置，深知科技是推動教育創新的重要工具。他指出，此次合作計畫將透過數位平台，讓永續教育能突破地域限制，擴大影響力。

劉董事長也強調，威泰將提供技術資源，協助建立跨領域的永續學習平台，讓青年能透過數位工具進行共學與交流，並在行動中累積經驗。他期盼透過科技與教育的結合，能讓永續理念更快速地傳播，並培養出具備國際視野與行動力的青年人才。

三方正式簽署合作備忘錄及協議書，象徵永續教育合作計畫正式啟動。另外，與會者特別提出「永續教育的在地化」與「國際化」並行的重要性，透過在地社區的實踐，青年能理解臺灣社會的需求；而透過國際交流，則能拓展視野，理解全球永續挑戰。

三方合作結合政策研究、社會實踐與科技創新，推動具臺灣特色的永續教育模式。透過青年共學與跨界協作，為永續發展注入長遠動能，並打造具代表性的教育典範，使理念在臺灣深耕，同時展現教育創新與社會責任。未來亦將積極推動國際合作，讓成果與世界接軌，成為亞洲永續教育的示範案例。

撰文、攝影／顏福江