三明治世代視力老化警訊！老花白內障提前來襲

對肩負「上有老、下有小」責任的40至50歲「三明治世代」而言，清晰視力不僅關乎生活便利，更影響工作效率與家庭照護能力。然而，隨著3C使用時間大幅增加、近視人口年年攀升，眼睛老化現象正逐漸提前發生，從老花到白內障的距離也愈來愈近。

澄清眼科總院長吳孟憲醫師指出：「過去老花與白內障被視為長者才會面臨的問題，但近年來，40多歲就出現視力模糊、對焦困難的患者明顯增加，這顯示眼睛的老化正在年輕化，是值得重視的視力警訊。」

廣告 廣告

澄清眼科吳孟憲總院長表示，診間觀察40-50歲左右患者出現老花跟白內障等前兆明顯增加 (資料來源: 澄清眼科提供)

老花不再是中年負擔 老花雷射助攻清晰視界

步入中壯年後，許多人會發現閱讀距離變遠、手機文字模糊，這正是老花眼的典型表現。吳孟憲醫師說明：「老花雷射能透過調整景深與雙眼視覺平衡，讓遠、中、近距離的視野更協調，減輕對老花眼鏡的依賴。」

不過，吳孟憲醫師也提醒，老花雷射並非每個人都適合，術前須依據眼睛條件、生活習慣與視覺需求進行完整評估與規劃，以確保安全與穩定效果。對三明治世代而言，當視力恢復自然與靈活，不僅提升生活品質，也能在事業與家庭之間取得更好的平衡。

他進一步指出，若眼睛老化未及早關注或控制，老花與白內障往往會接連出現，形成「雙重視力挑戰」，因此定期檢查與良好保養至關重要。

3C重度使用者拉警報！白內障年輕化現象浮現

根據健保資料庫統計，55歲以下申請白內障手術的人數逐年增加，顯示白內障患者正快速年輕化。澄清眼科門診觀察亦發現，40至50歲患者出現白內障初期症狀的比例逐漸上升。

吳孟憲醫師指出：「高度近視與長時間使用3C產品，是導致水晶體提早老化的主因之一。當水晶體長期暴露在氧化壓力下，結構容易產生變性與混濁，使視線出現模糊或眩光。」

他提醒，白內障初期症狀常被誤以為是老花或用眼疲勞加重，但若出現夜間眩光、顏色黯淡或對比度下降等情形，應儘早就醫檢查。尤其是高度近視者或曾接受老花矯正者，更應定期追蹤，避免水晶體退化未被察覺。

白內障年輕化三大關鍵因素

白內障是一種漸進性的水晶體老化疾病，與現代生活型態息息相關。吳孟憲醫師指出，近年來年輕族群出現白內障的主因，主要包括：

高度近視（超過500度）：眼球過長導致水晶體代謝異常，容易提前混濁。 3C使用過度：長時間注視螢幕造成眼睛疲勞與自由基累積，加速水晶體氧化。 紫外線曝曬：長期戶外活動未配戴防護眼鏡，紫外線會破壞水晶體蛋白結構，增加混濁風險。

吳孟憲醫師提醒：「高度近視患者不僅容易併發視網膜病變外，因為眼軸較長容易玻璃體退化、液化，造成水晶體氧化速度加快，白內障就會提早來報到。視力退化的速度往往比想像中快，建議不要等到視線明顯模糊才就醫。」

預防視力提前老化 從日常習慣做起

預防永遠勝於治療。維持良好的用眼習慣，是延緩眼睛老化最有效的方法。

吳孟憲醫師建議：

● 每用眼30至40分鐘應適度休息，讓眼睛遠眺放鬆。

● 攝取富含抗氧化營養素的蔬果，如深綠色蔬菜、胡蘿蔔、魚類等，有助延緩水晶體老化。

● 外出時務必配戴具防UV功能的太陽眼鏡，避免紫外線傷害。

● 高度近視者應每年定期接受完整眼科檢查，及早掌握水晶體與視網膜健康狀況。

若出現老花或白內障初期徵兆，應由專業醫師評估視力狀況與需求，選擇合適的矯正或治療方式，以免錯失最佳視力恢復時機。

澄清眼科專業團隊 以個人化精準規劃守護視力健康

澄清眼科自1997年成立以來，長期致力於白內障與老花治療的臨床研究與技術發展。由總院長吳孟憲醫師領軍的專業團隊，結合AI智慧輔助與3D顯微技術，能依患者眼球條件、視力需求及生活型態量身規劃手術方案，確保治療過程安全、精準。

台北澄清眼科更獲認證為「白內障手術亞洲示範中心」，擁有醫學中心等級的無菌手術室與國際級儀器設備。吳孟憲醫師強調：「現代白內障與老花治療不僅是恢復清晰視力，更重視患者術後的生活品質，讓視覺回歸自然舒適，這才是真正的健康視界。」

澄清眼科: https://cceye.com.tw/order

此訊息由澄清眼科提供