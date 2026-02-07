三明治族不能忽略的車禍成本！汽車險＋意外險規劃全攻略

每天早晨，你是否也像許多人一樣，匆忙地準備出門上班或是接送小孩們上下學呢？一大清早的通勤旅程，無論是自行開車還是搭乘大眾運輸交通工具前往上班地點或學校，行車或通勤的過程總是充滿了各種不確定性，擁有一份完整且可靠的保險規劃，就顯得格外重要。

(H2)每日通勤背後的風險：三明治族不能忽略的車禍成本

想像一下，當你開車前往公司或是學校時，不幸發生車禍，輕微的話，只有你的愛車受到波及，稍微嚴重一點，你或是小孩子可能會受傷，最麻煩的情況，傷勢嚴重到需要住院治療或手術開刀；這時候，以積木組合式的概念，將產險商品及意外險商品一起事先規劃好，就能輕鬆面對通勤期間遇到的各種意外，透過全方位的保障範圍涵蓋車輛或財物損失以及最重要的人身安全，不僅可以幫助你處理車輛損壞的龐大修理費用，如果自己也有肇事責任的話，面對第三人的車輛或財物損失，還有第三人住院時必須負擔賠償的醫藥費或精神補償等支出，都可以透過相關保險金來轉嫁經濟損失，避免荷包大失血。

更重要的，自己與家人的人身安全的保障，千萬不能少，例如自己與小孩們因為通勤期間的意外事故需要住院治療時，因為壽險業提供的意外險商品大多有續保機制的約定，可以提供比較長期的保障，確保意外事故發生後不會影響到日常生活，讓你無需擔心突如其來的經濟壓力，更能專注於恢復正常生活，無須擔心醫藥費從何而來！

(H2)一張懂生活的汽車險：新安東京海上保單如何幫你減壓

對三明治族群來說，車子不只是交通工具，更是每日任務清單的載體：趕著送小孩、上班通勤、偶爾還得代購長輩的生活用品。當用車頻率高、用途繁雜時，一張保單要能「懂生活」，而不只是理賠。

新安東京海上的車體損失保險提供甲式、乙式、丙式等多種方案，其中乙式方案最適合一般三明治家庭族群使用，不僅保障範圍包含碰撞、傾覆、火災、爆炸等常見事故，保費也相對親民，特別適合日常自駕頻率高的用車族。近來重大車禍頻傳，單靠基本保額往往難以涵蓋高額第三人財損與醫療賠償責任，建議進一步加保「超額責任保險」，補足強制責任險及第三人責任險不夠賠的部份，為家庭資產多加一道防火牆。此外，也可搭配「代步車費用保險」等附加險種，即使事故發生後車輛無法立即使用，也能降低通勤生活中斷的風險，讓你安心照顧家庭、穩定上班不中斷。

這種靈活搭配的組合式車險，讓三明治族在面對意外時，有更完整且具彈性的保障選擇。想要守護愛車投保車體險就對了！>>>點選了解車體險甲、乙、丙式要怎麼選才超值又符合需求

(H2)不只保車，更要保人：意外險搭配使用創造全方位保障

就算是每天搭乘大眾運輸交通工具上班通勤或接送小孩們上下課，看起來意外事故的發生機率很低，一旦遇到，它所造成的傷亡也相對嚴重，所以，無論是捷運、鐵路或公共汽車等大眾運輸交通工具的意外事故，或是搭乘期間發生新聞事件的緊急狀況，這些都可能嚴重影響到你的人身安全和健康。壽險業提供的意外險商品會針對搭乘不同的交通工具或自駕汽機車等情境提供客製化的保險商品，讓消費者自由選擇最實用且最需要的保障，不再受限於套裝式的銷售模式。想了解更多壽險業提供的意外保障內容嗎？>>>請點選

＊點選上述連結，網頁內容或服務係由提供之合作夥伴業者負責，本公司(新安東京海上產險)不負解釋或任何相關責任。

(H2)車禍責任怎麼辦？第三人責任險是家庭的防火牆

當你在學校門口匆忙停車、或因趕時間碰撞他人車輛，除了自損外，還需面對第三人的財損與醫療賠償責任。

新安東京海上的第三人責任險提供彈性的體傷與財損保額選擇，並可加選「駕駛人傷害附加條款」，即便是自己有過失也能獲得保障。這對每天承擔工作與家庭重責的三明治族而言，是有效分散風險、保障資產的重要工具。

透過新安東京海上產險網路投保專區>>>投保汽車任意險有82折優惠，新車投保車體險，一省就是好幾千。

(H2)通勤風險無所不在，選對保單才是真的安心上路

最後，車主除了記得幫自己的愛車規劃強制險、車體險或第三人責任險等產險商品，其實更應該定期審視自己與家庭成員的壽險規劃是否完備，而且必須隨著年齡增長動態調整保障內容，壽險業不僅可以提供意外事故的保障，面對子女們未來的教育費與生活費，還能選擇分紅保單或是投資型保單作為一種長期的財務規劃工具。如此一來，你可以更安心地外出打拼事業，無需擔心未來的財務問題。想獲得更多的免費專業諮詢嗎？>>>請點選

選擇一份適合自己的產險和壽險商品，不僅是對自己和家人的負責，更是對未來的投資。

立即行動，為自己和家人的未來提供一份安心的保障吧！

