三明治族壓力爆表！想退休卻無力 現金流靠它一次搞定

財經中心／余國棟報導

退休時，保單將按照被保險人個人規劃的「生存保險金起領年齡」，提供「生存保險金」及「樂活生存紅利」，直至99歲（含），為退休生活提供穩定且持續的現金流，讓民眾享受樂活退休時光。（示意圖/ PIXABAY）

根據保誠人壽《2025三明治族大調查》顯示，銀髮族普遍嚮往自在的退休生活，但對同時肩負家庭與經濟責任的三明治族而言，現實壓力卻讓這份理想變得遙遠，近半數受訪者坦言生活壓力已超出可負荷程度，經濟與健康仍是主要憂慮。

保誠人壽發現三明治族，在保險數位服務的接受度顯著高於其他族群，超過七成五願意使用數位保險服務，六成五樂於透過遠距線上投保。因應這樣的趨勢，推動多媒體行銷服務，結合「遠距投保」與專業顧問線上諮詢，讓民眾可透過行動裝置輕鬆完成投保流程，突破地域限制，兼顧效率與專業服務。

同時，針對退休規劃的實際需求，推出多媒體行銷獨賣商品「保誠人壽鑫享富足終身保險（定期給付型）」，以退休規劃與長期保障為核心，提供兼顧生活品質與財務自主的全方位保障方案。「保誠人壽鑫享富足終身保險(定期給付型)」為台幣英式分紅保單，繳費十年享有終身保障，投保年齡為0至55歲，最高保額可至6,000萬元。此商品提供多元紅利給付機制，有機會獲得「增額分紅保額」及「額外分紅保額」，提升壽險保障。其中「增額分紅保額」自保單屆滿第2年度起至被保險人達「生存保險金起領年齡」之各保單週年日分配、「額外分紅保額」則在保單屆滿第9年度起同時累積滾存至保額，協助消費者在事業打拼期時，累積壽險保障，強化家庭的長期財務傳承。

而在退休時，保單將按照被保險人個人規劃的「生存保險金起領年齡」，提供「生存保險金」及「樂活生存紅利」，直至99歲（含），為退休生活提供穩定且持續的現金流，讓民眾享受樂活退休時光，並同時享有祝壽保險金、身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金等壽險保障。

以40 歲男性投保「保誠人壽鑫享富足終身保險(定期給付型)」為例，繳費10 年，保險金額NT$1,000,000，原始年繳保費NT$175,400，首、續期保費採匯款或金融機構自動轉帳1.0%折扣，折扣後年繳保費NT$173,646，選擇「生存保險金起領年齡」為55歲。以假設中分紅3.5%為例註3，在被保險人年齡42歲第二保單週年日起每週年可分配NT$10,000「增額分紅保額」至54歲；並在55歲時仍生存且未有完全失能時，即開始分配「生存保險金」以及「樂活生存紅利」。到滿保單二十周年，已累積之「生存保險金」及預估「樂活生存紅利」可達NT$457,070、三十年達NT$1,233,691，呼應國人餘命延長，愈長壽則有機會分配越多潛在紅利以及生存保險金，打造優良的退休生活。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

