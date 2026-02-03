三明治族最怕的不是失業！調查揭最怕這5種病 它一次扛健康風險

財經中心／余國棟報導

根據保誠人壽《2025年三明治族大調查》顯示，三明治族最為憂心的疾病包含阿茲海默症、胃癌、肝癌、肺癌及心臟病。面對難以預測的健康風險與不斷演進的醫療技術，如何在不影響家庭經濟的前提下，獲得完善且即時的治療，已成為多數三明治族共同關切的議題。（示意圖/ PIXABAY）

超高齡時代的來臨、醫療科技的進步，以及慢性病年輕化的趨勢，正持續改變家庭的風險結構。三明治族不僅同時承擔扶養與照護責任，更已成為承壓最大的群體，也最需要具前瞻性的健康保障規劃。為協助消費者建立更全面的健康防護網，保誠人壽推出「一保五享健康保險」，涵蓋五大重大健康風險保障，協助三明治族為未來的不確定性做好充分準備。

「保誠人壽一保五享健康保險」的投保年齡為0至65歲，可選擇繳費20年，或是繳費至85歲滿期，保障至85歲。保險給付項目涵蓋五大項目，以投保單位二為例，特殊病房住院日額保險金每日新台幣6,000元、心臟支架置放保險金最高一支新台幣6萬元(終身以4支為限)、中/重度失智保險金新台幣最高100萬元、重大燒燙傷保險金最高新台幣100萬元、以及癌症特定治療補助保險金新台幣最高100萬元(除特殊病房住院日額保險金以及心臟支架置放保險金外，其餘保險金項目，終身以給付一次為限)，最高累積給付總額為新台幣1,000萬元註2，有助三明治族加強重大健康風險保障，緩衝家庭可能會受到的經濟影響。

以40歲、在金融業工作的程先生為例，他在剛出社會時已購買住院日額醫療險，近期因小孩剛上國小、希望強化個人的醫療保障，避免因健康風險影響子女未來的教育資金，因此透過保誠人壽保經代通路，投保「保誠人壽一保五享健康保險」，選擇投保單位二，繳費20年，首、續期保費採匯款或金融機構自動轉帳享1%折扣，折扣後年繳保費新台幣34,500元。

在43歲時，因胸口悶痛就醫，經醫師診斷為心肌梗塞，要在冠狀動脈置放心臟支架，可申請「心臟支架置放保險金」新台幣6萬元；另治療期間入住加護病房五日，也可申請每日新台幣6,000元、共新台幣3萬元之特殊病房住院日額保險金。同年，程先生又確診淋巴癌，需接受「惡性淋巴瘤造血幹細胞移植治療」，獲得新台幣100萬元「癌症特定治療補助保險金」。因有保險帶來健康守護，不但能安心治療，更不影響原本規劃之教育資金。

