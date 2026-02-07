三明治族群居家安全必修課！居家險配置應用大公開

家，是除了上班地點以外，人們最常身處的環境；然而，在享受溫馨的家庭時光之餘，你是否曾經想過，家裡潛藏多少危險呢？ 我們先從大家熟悉的情境開始，例如突如其來的地震、暑假常見的颱風等天然災害，這些大自然力量引起的意外，通常伴隨著比較嚴重的建築物毀損，造成的經濟損失也比較大；另外，還有一種發生機率更高的意外，而且常常被我們忽略的，就是不安全的居家環境，例如老舊的電器設備引起火災、瓦斯或熱水器的不當使用造成一氧化碳中毒、濕滑的衛浴環境造成跌倒受傷、過長的窗簾線造成小孩受傷、沒有安全裝置的陽台造成小孩意外墜落、未固定於牆面容易搖晃的家具或衣櫃造成被重物砸傷，這些都是家中常見的意外受傷因子！

(H2)天災無法預測，但住宅火險能幫你重建生活

由於人類無法預測天然災害何時發生、也無法避免天然災害的發生，當我們面臨地震造成房屋全損，這時候所產生的經濟壓力排山倒海般襲來，影響我們的日常生活作息；因此，除了透過產險公司提供「住宅火災及地震基本保險」及多元的附加險可以搭配之外，針對家庭成員因為天災事故而受傷，我們還可以透過壽險商品中的意外險、醫療險或長照險來增加人身安全的保障。

廣告 廣告

颱風夜裡，陽台的盆栽雖已固定，卻還是被強風吹落砸傷路人，又突遇地震導致房屋全倒。這些突發意外，不僅讓本就忙碌的三明治族措手不及，更可能造成數百萬甚至千萬的損失壓力。此時，若你已投保新安東京海上的「住宅火災及地震基本保險」與「住宅第三人意外責任保險」，不僅能申請「臨時住宿費」以及「生活不便補助」，還有「住宅第三人意外責任保險」幫你承擔賠償壓力。保單不是買來擺著，而是在生活崩潰邊緣時，成為你重建信心與生活秩序的穩定力量。>>>了解更多新安東京海上住宅火險保障範圍

想像一下，在家中可能面臨兩種常見的突發事故，第一種情境是寧靜的午夜時分，突然火災警報器大響，你跟小孩子紛紛從睡夢中被驚醒，急忙逃離火場時，你的小孩子不幸被濃煙嗆昏，最後因為嚴重燒燙傷入住加護病房插管治療，此時，你在公司與醫院兩頭跑，家裡氣氛陷入愁雲慘霧中；針對燒燙傷的情況已經有業者提供客製化的保障內容，例如嚴重第三度燒燙傷保險金或意外傷害1~6級失能保險金等專屬的保險商品，讓消費者自由選擇最實用且最需要的，沒有時空限制，讓我們全家的意外保障更周全。想了解更多壽險業提供的意外保障內容嗎？ 請點選

＊點選上述連結，網頁內容或服務係由提供之合作夥伴業者負責，本公司(新安東京海上產險)不負解釋或任何相關責任。

(H2)住宅火險不只保房子，小孩在外闖禍也能理賠？住宅火險意想不到的保障

你知道嗎？新安東京海上的住宅火險商品也包含了日常生活責任保障，「住宅日常生活責任保險」有個你可能沒想到的應用情境：小孩在學校玩耍不慎撞壞同學的手機，父母依法應負賠償責任。這類非家庭內部、但屬於家庭成員行為的意外損害，也在新安東京海上住宅火險的「住宅日常生活責任保險」範圍內可申請補償。這項設計，對經常因小孩在外闖禍而困擾的家庭來說，無疑是一種減壓又貼心的保險創新。>>>了解更多新安東京海上住宅火險保障範圍

(H2)高齡父母在家意外，長照保險如何減輕你經濟壓力

第二種情境是三明治族最擔心的意外事故，年邁的父母獨自在家，某天早上在浴室盥洗時不慎滑倒而昏迷，緊急送醫進行腦部斷層，發現是腦中風，必須開刀取出腦部血塊，然而經過半年積極復健治療後，卻陷入長期照護的狀況，你為了維持穩定的工作收入只好請看護來照顧臥床的父母，龐大的經濟壓力，你是不是擔心淪為新聞事件中長照悲歌的主角呢？ 長照保障是壽險業才會提供的保險給付內容，市面上常見的長照險類型以『還本』、『終身保障』居多，保費相對昂貴；其實，我們可以先選擇一個保證續保到84歲，保費也相對便宜，不失為一種短期方案。想了解更多壽險業提供的長照保障內容嗎？ >>>請點選

＊點選上述連結，網頁內容或服務係由提供之合作夥伴業者負責，本公司(新安東京海上產險)不負解釋或任何相關責任。

趕快加入保誠人壽LINE官方帳號，還有不定期好康等你來拿，立即加入！

如果你想獲得更多的免費專業諮詢，>>>請點選

＊點選上述連結，網頁內容或服務係由提供之合作夥伴業者負責，本公司(新安東京海上產險)不負解釋或任何相關責任。