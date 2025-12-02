三星三折機震撼問世！Galaxy Z TriFold一台要價7.7萬元、台灣將開賣
三星今日隆重發表全新一代旗艦摺疊智慧型手機 Galaxy Z TriFold，以劃時代的三摺疊創新型態，再次顛覆行動裝置的設計常規，將於2025年12月12日於韓國正式上市，售價359萬韓元，換算新台幣約7.7萬元，隨後將於全球各地市場陸續推出，包括中國、台灣、新加坡、阿拉伯聯合大公國和美國。
Galaxy Z TriFold 採用極致纖薄的機身設計，在實現頂尖旗艦效能的同時，也帶來無與倫比的便攜性。當機身左右展開時，一個高達10吋的沉浸式螢幕立刻躍然眼前，為使用者提供前所未有的寬闊視野，極大地提升了生產力、多工處理能力，並帶來劇院級的觀影享受，打造出卓爾不凡的行動體驗。
三星電子執行長暨裝置體驗（DX）事業群負責人盧泰文表示：「三星始終秉持求新求變的精神，竭力探索新的可能性，持續形塑行動體驗的未來樣貌。Galaxy Z TriFold 奠基於我們多年來在摺疊螢幕設計領域的創新成果，成功解決了行動產業長久以來的難題，完美平衡了單一裝置中的便攜性、強大效能與生產力。它將全面拓展行動辦公、內容創作與連結的疆界。」
Galaxy Z TriFold 的核心創新在於其獨特的兩邊向內收折設計，能周全保護內部大螢幕。其精密設計的摺疊機制，開合操作輕盈流暢，更配備了自動警示功能，若收折動作不正確，會即時發出螢幕提示和震動提醒，確保每一次使用都直覺易用。
在硬體配置上，這款旗艦機展現傲人實力，機身最薄處僅 3.9mm，搭載專為 Galaxy 設計的 Snapdragon 8 Elite for Galaxy 行動平台、2 億畫素相機，以及三星摺疊機迄今容量最大的 5,600 mAh 三電池模組。此電池分散配置於三個面板中，以實現均衡的功率輸出、高效散熱與持久續航，並透過 45W 快充技術，滿足用戶全天候串流、創作與高效辦公的需求。
為實現輕薄機身下的 Ultra 級卓越效能，三星對核心摺疊技術進行了全面優化：
精良的 Armor FlexHinge 轉軸： 升級為雙軌結構，採用兩種不同尺寸轉軸協同運作，即使面對三片重量與組件各異的螢幕面板，仍維持摺疊操作的流暢與穩定。此外，此結構能使面板緊密貼合、近乎零間隙，成就機身的輕薄性。
革新的摺疊顯示螢幕： 專為 10 吋螢幕打造，增強吸震層的強化塗層，以應對雙側收折的作用力，大幅提升螢幕面板的耐衝擊性。
升級機殼材質： 轉軸外罩採用鈦金屬與超薄金屬片保護內部結構；機身框架則使用高強度 Advanced Armor Aluminum（註七），在不增加體積的情況下大幅提升堅固性。機背以陶瓷玻璃纖維強化複合材質製成，有效防止破裂。
Galaxy Z TriFold 展開後的 10 吋螢幕，相當於三個 6.5 吋智慧型手機並排，為追求高效與行動力的菁英族群帶來無與倫比的作業空間。使用者可輕鬆進行多工處理，例如橫向擺放手機時，可在三個直立螢幕拼接的畫面上同時開啟多個應用程式，或調整多重視窗大小，實現極致的多工效率。例如建築師可同時檢視藍圖、撰寫方案、計算尺寸，並即時接聽來電而不需中斷工作。
結合 Galaxy AI的智慧工具，大螢幕的優勢得到進一步發揮。「相片智慧助理」的「生成式相片編輯」與「塗鴉轉圖像」功能，為創作者帶來無與倫比的編輯體驗。而升級版的多模態 AI 助理 Gemini Live，能理解使用者所見、所言、所為，提供情境連貫的解答和即時設計建議。透過螢幕或相機分享功能，用戶可以對所見事物提問，獲得即時的協助與見解，所有操作皆能在單一裝置上無縫完成。
