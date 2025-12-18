三星三折機一支8.99萬 市場最高價
三星首款三折疊旗艦機Galaxy Z TriFold開賣，單價8.99萬元，創下台灣手機市場最高價。電信三雄均推出搭配5G資費的優惠購機方案，但即使電信業者祭出高達4.6萬元的高額補貼，也無法「零元」購機。
三星Galaxy Z TriFold供貨有限，台灣三星指出，Galaxy Z TriFold銷售通路以自有通路（三星智慧館、三星商城）為主，約占90%，其餘為特定電信通路。
中華電信（2412）公布資費方案，搭配精采5G月繳1,399元（48個月租期），專案價57,490元，VIP客戶續約購機最高折5,000元，優惠價52,490元即可入手三星旗艦折疊新機。
遠傳也宣布，19日開賣Galaxy Z TriFold，搭配月付1,399元指定方案，即享專案價57,490元起，遠傳獨家再送Spotify Premium、遠傳friDay影音免費體驗多重加值服務優惠等。
台灣大表示，於19日開放限量客訂開賣，搭配5G月租1,399元，約期48個月，專案價56,490元。
更多udn報導
58歲康康在家出意外 「躺了好幾分鐘才回神」
曾喊肉償抵霸王餐 台網紅出庭放肆遭法官嗆閉嘴
這牌舊冷氣「竟藏著黃金」 他挖寶脫手賺萬元
沒背景沒靠山？0專業女星「1原因」谷底翻身
其他人也在看
你的手機該退休了嗎？專家揭5大退役指標：中了一項就別再硬撐
[Newtalk新聞] 智慧手機功能不斷升級，價格卻一路攀高，旗艦機款動輒突破 3 萬元，讓不少小資族遲遲不敢換機。但手機撐太久，使用體驗反而更痛苦。外媒《BGR》整理出 5 個關鍵徵兆，提醒消費者，一旦手中裝置出現這些狀況，就代表舊機已走到極限，是時候考慮汰舊換新。 以下是５個該換新手機的徵兆： 1. 操作明顯變慢。開啟 App 動輒等待好幾秒，滑動畫面或打字時頻頻卡住，甚至連拍照都因相機反應遲鈍而錯過畫面，這些狀況都顯示手機效能已接近極限。再加上新一代 App 對處理器負擔更重，若卡頓已影響日常使用，換機往往是最實際的解決方式。 2. 續航力大不如前。手機用久後，電池健康度逐漸下降，實際使用時可能在通話或導航途中突然關機，甚至只是拍照，電量就快速流失。當手機已無法穩定支撐日常需求，使用起來充滿不確定性，也代表它差不多該退役了。 3. 除了硬體老化，軟體支援也是關鍵指標。不論是 Apple 的 iOS 或 Google 的 Android，舊機型都會逐步被停止更新。一旦無法再取得系統升級與安全修補，資安風險隨之升高，部分 App 也可能無法正常使用，到了這個階段，繼續撐著只會帶來更多新頭殼 ・ 1 天前 ・ 41
電話「響一聲就掛」！專家警告別回撥 恐是「詐團」探路手法
詐騙手法持續翻新，很多人近年頻繁接到「響一聲就掛斷」或「接通卻無聲」的陌生來電，資安業者趨勢科技與防詐來電辨識APP Whoscall提醒，這類電話並非單純撥錯，而是常見的詐騙「探路」手法，民眾若因好奇回撥或接聽，恐引發高額話費、個資外洩，甚至成為後續詐騙的目標。太報 ・ 18 小時前 ・ 70
只需手機嗶一下取包裹！超商雙雄推「數位憑證皮夾」 忘帶證件也能領
7-ELEVEN宣布將自12月24日起，正式把「數位憑證皮夾」擴大至全台超過7,200家門市。消費者只需先於手機下載並開啟「數位憑證皮夾」APP，完成憑證綁定後，出示專屬QR Code給門市人員掃描，即可完成身分驗證並領取包裹，無需再另出示紙本證件。除了政府的數位憑證APP，7-ELEVEN...CTWANT ・ 1 天前 ・ 4
iPhone鬧鐘竟「自動靜音」 內行人：關閉1功能即可
近日有iPhone用戶反映，手機內建鬧鐘出現「畫面顯示響鈴、實際卻無聲」的異常狀況，導致多人錯過重要行程。有用戶因此延誤航班、考試，甚至影響工作出勤，引發大量使用者焦慮與討論。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 3
舊手機硬撐以為能省錢？專家打臉「可能損失更多」 5大現象中了就換
您還在用好幾代前舊款手機嗎？許多人認為手機還能充電、接收訊息就可持續服役，不過科技網站指出，事實上這可能只是「自欺欺人」，雖然近年手機價格不斷攀升，不過功能與性能更加先進，當手機出現5大現象，就是提醒您該換手機的時候，若一昧堅持將手機用到無法使用為止，損失可能更大。鏡報 ・ 18 小時前 ・ 1
蘋果還在睡？三星三折機登台開賣時間曝 驚人規格、價錢一次看
華為去年（2024年）推出三折疊手機，震撼全球智慧型手機市場；蘋果 也緊接著宣布，將於明年（2026年）推出折疊機。作為折疊手機先驅的三星自然不遑多讓，今（18）日正式召開記者會宣布，三折疊旗艦手機——Galaxy Z TriFold將進軍台灣上市，期望在競爭日益激烈的智慧手機市場中鞏固領導地位，同時成為台灣亮相的第一款三折疊手機，售價為8萬9900元，並於明（19）日上市，消息一出，掀起星粉高三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 發起對話
蘋果「機海戰」開打4台鏈全面充電！一年半狂丟七款新iPhone 折疊機、20周年神秘機全來了
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導蘋果正準備啟動近年最密集的新機攻勢。外電披露，蘋果規劃在2027年秋季前，密集推出至少7至8款iPhone新機，節奏明顯快於以...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 3
手機出現5情況要換新機了 專家示警：個資恐外洩
智慧型手機使用久了，性能會逐漸下降，外媒指出，當手機出現5種情況就該汰換，包括執行速度變慢、電池衰退、儲存空間不足、螢幕破裂或系統停止更新等，應考慮更換新機，提醒持續使用已出現問題的舊手機，不僅會影響操作，也可能因系統停止更新，造成安全漏洞無法修補，增加個人資料外洩風險。中時新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
老司機剉咧等！Pornhub洩個資遭勒索 會員恐被「公開處刑」
全球最大的成人影片網站「Pornhub」12日證實，部分付費高級會員（Pornhub Premium）的資料遭到駭客竊取，就在老司機們擔憂自己的瀏覽紀錄是否被外洩時，知名駭客集團ShinyHunters向媒體坦承他們就是幕後黑手，並寄信勒索Pornhub，警告若不支付贖金，將會公開會員的使用紀錄，等同於把老司機們「公開處刑」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 1
手機成癮恐傷大腦？專家示警「手機失智症」這些徵兆要注意
手機成癮傷大腦？專家示警「手機失智症」這些徵兆要注意造咖 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
超頂！三星三摺機Galaxy Z TriFold 12月19日開賣 電信資費來了
三星旗艦摺疊新機 Galaxy Z TriFold正式登場，推出瀚夜黑、16GB + 512GB單一版本，建議售價NT$89,900，除了於三星商城、三星智慧館限量販售外，電信業者也公布資費。中華電信宣布明（19）日上午10點起將於網路門市限量開賣Samsung Galaxy Z TriFold 16GB/512GB，並於中午12點起於全台服務據點開放Galaxy Z TriFold付費客訂。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 發起對話
比臉大！ 三星「三摺疊機」登台 展開超大10吋 1台要價「近9萬」
韓國知名品牌推出首款在台灣上市的三摺疊手機，展開後螢幕尺寸達10吋，可比擬為隨身攜帶的平板電腦！這款創新產品最薄處僅3.9mm，比三枚1元硬幣疊在一起還要薄，能同時開啟多個應用程式，大幅提升多工效率。專家預估，整體手機市場明年在台灣約有5%的數量成長，而金額部分至少有15%的正成長。備受期待的蘋果摺疊「iPhone Fold」據傳外型設計如同書本式折疊，尺寸接近「iPad mini」，預計明年秋季上市。TVBS新聞網 ・ 11 小時前 ・ 1
避免海纜遭勾斷！中華電信「訓練AI」分析船隻動向 強化自動預警系統
[Newtalk新聞] 近年來中國籍船隻勾斷台灣周圍海域海底電纜，導致國內通訊受阻事故頻傳，加上台灣位處地震帶及颱風盛行區域，讓通訊韌性成為國家安全的重要議題。對此，中華電信除了自今年開始以AI技術分析船隻行為模型及動向，評估海底電纜被破壞的風險，並強化自動預警系統外，也計畫在明年新增2條掩埋深度更深的國內海纜。 中華電信表示，目前國內正在使用的海底電纜共有10條，主要連結台灣本島和離島。然而，光是今年上半年，台灣就經歷4次大規模海底電纜中斷事故，其中，在1月3日遭到破壞的國際海纜，以及在2月25日遭到破壞的台澎3號國內海纜都和中國船隻有關，引發國人恐慌。為強化保護海纜的「SAWS海纜自動預警系統」，中華電信利用AI即時分析船隻動向並針對潛在的勾斷風險發出預警。 中華電信表示，SAWS海纜自動預警系統升級後，我國對於海底電纜可能發生的事故將由「被動搶修」轉為「事前預測、主動防禦」，中華電信也會持續精進即時監控的告警能力。 此外，因應海底電纜遭損毀事故頻發，明年預計新增的2條國內海底電纜掩埋深度將由2公尺加深至2.5到3公尺，還會在淺水區加裝鑄鐵管或半硬膠質套管，透過物理方式降地外力破壞新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發起對話
蘋果要打機海戰…計劃一年半內推7款以上iPhone 台鏈蓄電
蘋果傳計劃在2027年秋季前推出至少七至八款iPhone新機，包括首款折疊iPhone與20周年紀念版機種等，較當前蘋果...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
固態電池+納米陶瓷塗層，极致安全「尿袋」MOVESPEED 香港上市
文章來源：Qooah.com 在行動電源安全事故頻傳的時代，MOVESPEED 移速推出全新「小盾芯磁吸充電寶(流動充電器)」，以汽車級固態安全電芯與納米陶瓷塗層技術，打造業界領先的防爆防燃標準。 產品不僅通過針刺測試，更符合工信部即將實施的新國標《行動電源安全技術規範》及 3C 認證，完全可以內地帶上飛機、高鐵。即使在零下 10℃ 極寒或 60℃ 酷暑環境中，續航表現依舊穩定，真正實現全天候可靠供電。 這款僅 16.4mm 厚、186g 重的磁吸 PowerBank，輕巧到能放進西裝內袋，卻內藏 10000mAh 大容量電池，支援 7.5W 無線磁吸快充與 18W 有線雙模輸出。 AI 智慧控溫晶片讓充電過程平均溫度比國標低 6℃，搭配鋁合金防火外殼與多重電路保護機制，確保手機電池健康不受損。無論是通勤族、戶外探險者，還是家庭用戶，都能享受「一貼即充」的安心體驗。 移速小盾芯不僅是充電工具，更是都市生活中的可靠夥伴。其親膚塗層設計清爽不黏手，LED 電量顯示清晰直觀，還支援 iPhone、華為、小米等多品牌。180天超長待機與15N強磁吸附力，讓你隨時隨地告別電量焦慮。選擇小盾芯，就Qooah ・ 1 天前 ・ 發起對話
速度快4倍、價格砍20%！OpenAI推出GPT-Image-1.5圖像模型、正面對決Google Nano Banana
面對下半年Google Nano Banana在視覺生成領域的強勢逆襲，OpenAI終於坐不住了，稍早宣布推出其最新圖像視覺模型——GPT-Image-1.5。Mashdigi ・ 1 天前 ・ 發起對話
一隻近9萬…三星史上最貴手機登台 電信砸高額補貼、購機價仍逾4.3萬
近年智慧手機螢幕越來越大、功能也越來越強大，售價也屢創新高價，三星18日宣布旗下首款三摺疊旗艦機Galaxy Z Tri...聯合新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
「海地星空」優勢！中華電信攜手迪士尼Disney+ 一招年省逾2千元
擴大OTT市場，中華電信17日宣布與迪士尼合作為行動、寬頻、影視用戶推出Disney+專屬優惠。包括申辦精采5G方案或HiNet光世代速在必行、MOD家速方案，指定用戶首年即可以每月不到75折的優惠價加購Disney+高級方案（原價335元/月）；中華電信用戶訂閱Hami Video電視運動館或影劇館+，同時搭配Disney+高級方案，合約期間可年省逾2千元。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 發起對話
持續進化！Google推Gemini 3 Flash 強大功能一次看
Google今（18）日發表最新部落格文章，宣布擴展Gemini 3家族，推出兼具前瞻智慧與極致速度的Gemini 3 Flash！這款模型結合Pro級推理能力與Flash的低延遲、低成本特性，即日起於Gemini App、搜尋服務「AI模式」與開發者平台全球上線，為日常任務與代理式工作流程帶來重大升級。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 發起對話
加深通訊韌性布局！中華電信AI訓練模型 強化海纜預警系統
台灣位處颱風及地震帶，加上地緣政治風險，通訊韌性成為國安重要課題。中華電信持續擴大「海、地、星、空」通訊韌性布局，今年新增啟用2條國際海纜，明年預計新增2條國內海纜，並加深掩埋深度；今年起也以AI訓練船隻行為模型，強化自動預警系統，分析並預警潛在勾斷風險。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話