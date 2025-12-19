三星三折疊機一開賣就掀搶購 TriFold在台上市首日完售

圖為三星首款三折機TriFold。

三星19日在台亮相首款三折疊旗艦機 Galaxy Z TriFold 、20日正式開賣，台灣三星宣佈，開賣後即湧現搶購熱潮，已經完售。

三星三折機TriFold在台上市建議售價以8.99萬元創下台灣手機市場最高價，不過台灣三星行動通訊事業部總經理陳啓蒙在18日的TriFold上市記者會中，即信心滿滿地表示一開賣就會很快賣完，但他不願意透露首批到貨量，僅表示大部分的到貨量都保留給三星自有通路，如三星商城、三星智慧館，電信業者僅分配到少量。

台灣入列全球三星TriFold唯六首發上市市場，今日在全台三星商城、三星智慧館開賣，台灣三星表示，首批開賣後即刻湧現搶購熱潮，於當日熱銷完售 陳啟蒙表示，感謝消費者支持，Galaxy Z TriFold開賣首日即創下首批售罄佳績，不僅展現三摺疊手機的市場潛力，也再次凸顯台灣市場對創新科技的高關注度。



