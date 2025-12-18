三星三摺機Galaxy Z TriFold登台 售價8.9萬創新高

三星三摺機Galaxy Z TriFold售價8.9萬元。(記者王憶紅攝)

〔記者王憶紅／台北報導〕三星今日在台發表旗下Z系列第一款三摺螢幕手機Galaxy Z TriFold，這是台灣首款三摺螢幕手機，台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啟蒙指出，根據之前預購單來看，Z TriFold將會在短期間內完銷，而台灣是全球首發的6個市場之一，顯示三星對台灣市場的高度重視。

三星Galaxy Z TriFold 明(19)日在台正式上市，僅推出16GB+512GB單一容量規格，建議售價為8萬9900元，創下台灣手機市場最高價。

廣告 廣告

陳啟蒙指出，台灣此次為全球唯6的三摺手機首發市場之一，主要是台灣具備科技島特質，以及過去折疊手機在台銷售表現亮眼，因而成為總部重點布局的核心市場，以去年為例，折疊手機在台銷量較前一代成長約10%，銷售額則提升1.35倍。

陳啟蒙指出，預購族群主要分為兩大類，一為重視多工處理與生產力的頂級商務人士，另一則為追求個人風格與獨特使用體驗、強調產品差異化與時尚感的消費者，在採限量下，三星自有通路銷售比達90%，其餘10%則是電信通路。

Z TriFold的推出，是否會跟下半年才銷售的二摺機Z Fold7衝突，陳啟蒙表示，三星推出三摺機，主要是彰顯三星的技術，以及科技領導地位與品牌形象，仍會以Z Fold7銷售量為主。

【看原文連結】

更多自由時報報導

三星和SK海力士將「盆滿缽滿」韓媒：兩大產業被犧牲的代價

「台灣模式」在宏都拉斯展現強大韌性 外媒：北京「輸的」開端

中國「曼哈頓計畫」成功打造EUV原型機 大幅縮短半導體技術差距

Costco明年將迎來7大變革 會員驗證、新開分店、結帳流程搶先看

