三星三摺疊手機登台熱賣 Galaxy Z TriFold 開賣首日即售罄

三星首款三摺疊旗艦手機 Galaxy Z TriFold 今日在台灣正式開賣，成為全球僅有六個首發市場之一。由於話題度高，加上對新型態裝置的好奇心，首批到貨在開賣當天便被搶購一空，顯示台灣使用者對新型智慧科技的期待依舊熱度不減，也替即將到來的 2026 年手機市場增添一波新的關注。

台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示，很高興能在行動裝置發展的重要時刻，讓台灣使用者第一時間參與這項新型態手機的上市。他提到，首日完售的狀況顯示三摺疊手機的市場潛力正在成形，也反映本地市場對創新科技的高度興趣。三星未來會持續在台深耕，引進更多具特色的產品與服務，讓使用者能有更多不一樣的使用體驗。

Galaxy Z TriFold 的三段式摺疊設計，是此次討論度最高的特色之一。手機在收摺時提供 6.5 吋螢幕，方便單手操作；左右展開後則可轉換成 10 吋大螢幕，更適合瀏覽內容、處理文件或追劇。搭配多重視窗功能，可同時打開多個程式，提升日常多工效率；啟動 Samsung DeX 後，介面會更接近 PC 操作方式，最高可同時開啟五個應用程式，讓手機在工作情境中也能派上用場。

大螢幕結合 Galaxy AI 智慧工具，使翻譯、摘要、整理或創作內容的過程更順暢。其主螢幕也通過超過 20 萬次摺疊測試，換算下來等於連續五年每天摺疊約 100 次仍能維持可靠性，顯示在設計上不只追求新鮮感，也重視耐用度。

回顧 Galaxy 系列多年來的發展，三星以「銀河」之名推出從手機到穿戴裝置的多樣產品線，持續以智慧科技打造更便利的生活方式。Galaxy Z、Galaxy S、Galaxy A、Galaxy Tab、Galaxy Watch、Galaxy Buds 與 Galaxy Ring 等產品家族，已成為許多使用者日常的一部分。

三星近年也積極把 AI 技術導入不同裝置，並結合 SmartThings 生態系打造跨裝置的智慧體驗。從顯示器、手機、家電到車用產品，都能看到其布局的延伸。透過與產業夥伴合作，三星希望在未來提供更多具互聯性的生活應用。

