三星三摺 Galaxy Z TriFold 更多資料曝光，首售只有2萬部，即買即賺

文章來源：Qooah.com

Android 陣營首款量產三摺旗艦 Samsung Galaxy Z TriFold 正式曝光，憑借獨特設計與稀缺產量引發市場熱議。這款定位技術展示的旗艦機型，不僅填補了 Android 陣營三摺產品的空白，更以極致參數刷新了摺疊屏行業的想象。

據博主 @剎那數碼 爆料，Samsung Galaxy Z TriFold 全球產量目標僅 10 萬台，初期供貨量更是僅有 2 萬台，稀缺屬性拉滿。即便如此，國內線下盲定人數已突破 1 萬人，「搶到即賺」成為不少消費者的共識。該機採用創新 G 型摺疊方案，與 HUAWEI Mate XTs 的 S 型摺疊形成差異化競爭，兩塊屏幕向中間摺疊，兼顧便攜性與實用性。

在核心參數方面，新機外屏尺寸約 6.5 吋，滿足日常單手握持操作；內屏展開後可達 10 吋，屏幕比例接近平板電腦，無論是辦公文檔處理還是影音娛樂都能帶來沈浸式體驗。機身厚度控制堪稱驚艷，展開狀態僅 4.2mm，摺疊後也僅 14mm，在摺疊屏中處於領先水平。值得一提的是，它搭載了 Samsung 摺疊屏系列史上最大的 5600mAh 電池，有望解決摺疊屏手機續航焦慮的痛點。

價格方面，該機在韓國市場定價 360萬韓元，約HK$19130，定位高階旗艦市場。業內人士透露，Samsung 對這款產品的定位更側重展示創新能力與技術實力，而非追求銷量，未設定過高銷售目標，主要目的是測試市場對新型摺疊屏的接受度。目前，該機計劃率先在韓國及部分亞洲市場上市，香港消費者何時能入手仍有待進一步消息。