三星公主李富真不愛奢牌！The Row登機包、新歡Rodeo，韓國女首富就愛低調無Logo
擁有三星集團長公主、新羅酒店CEO、韓國女首富三個含金量超高頭銜的李富真，一直以來都是韓國人民關注的對象，除了在商業領域的出色能力表現之外，她低調、優雅又不失貴氣的個人風格與品味也被許多韓國媒體讚譽有加，近期她現身機場與公開活動時搭配的包款再一次掀起了韓網的熱烈討論，本篇編輯帶你來看，這兩款讓李富真偏愛的包款魅力何在！
李富真大受好評的機場造型
近期李富真一套前往機場的造型，以白色綁結襯衫搭配落地牛仔寬褲，一派俐落又清爽的風格大受讚賞，這套造型中李富真選擇以The Row Bindle包款搭配，這款以柔軟皮革打造的包款，帶著自然的垂墜度卻又十分簡練，是許多極簡派愛好者的鍾愛包款之一。
率性的Rodeo也受青睞
在10月23日出席2025韓國訪問歡迎週開幕式上的李富真，以一身黑灰色調的正裝造型現身，讓大家目不轉睛的則是她手上拎著Balenciaga秋冬推出的卡其色麂皮Rodeo手袋，再次展示了李富真真的不愛奢牌Logo的低調品味，而這款率性又不羈的包款搭配上西裝外套的正式穿搭，為她成熟幹練的風格加入了不一樣的時髦氣場，當然，也說明了李富真真的懂時尚，因為今年秋冬麂皮必不可少！
李富真的穿搭哲學顯而易見的為我們詮釋了真正的奢華不用靠Logo堆疊，韓國女首富的品味真的很讓人欣賞。
