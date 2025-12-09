三星公布三摺手機Galaxy Z TriFold 採10吋對開展開僅3.9mm台灣確定會賣

三星宣布將於2025年12月12日起率先在韓國推出採用左右對開的三摺手機Galaxy Z TriFold，不同於華為三折手機採反摺的單一摺疊螢幕設計，Galaxy Z TriFold具備6.5吋封面螢幕及10吋內頁螢幕，同時具備自動警示功能避免用戶收摺錯誤，並以Galaxy Z Fold7的機構工藝再進化，展開後僅3.9mm、摺疊僅12.9mm，重量僅309克，並搭載旗艦級Snapdragon 8 Elite for Galaxy平台與2億畫素主鏡頭等頂級規格。

Galaxy Z TriFold提供16GB RAM+1TB以及16GB RAM+512GB兩種配置，將在12月12日起於韓國上市，韓國512GB版本售價為3,590,400韓元(約新台幣7.7萬元)，並陸續於中國、台灣、新加坡、阿拉伯聯合大公國與美國等市場推出，購機將提供6個月Google AI Pro試用，以及享一次的螢幕維修5折。Galaxy Z TriFold台灣上市時間與售價待定。

三星強調Galaxy Z TriFold可說是集結三星摺疊手機技術大成，採用向內收摺的對開設計，並強調不僅具備以兩種尺寸轉軸精密設計、容易開闔並可使螢幕貼合的Armor FlexHinge轉軸機構，轉軸外罩採用鈦金屬及超薄金屬片增強結構，機身框架則採用Advanced Armor Aluminum高強度鋁合金，10吋內頁螢幕除了具備三星至今積累的保護機制，還於吸震層施加額外強化塗層提升抗衝擊性，機身亦具備IP48防水。

Galaxy Z TriFold的摺疊設計還提供自動警示功能，倘若收摺發生動作錯誤即發出螢幕提示與震動提醒；Galaxy Z TriFold在展開僅3.9mm的機身機構不僅配置頂級的處理器與2億畫素相機，還配有達5,600mAh的三模組電池，與支援45W快充與15W無線快充。

此外Galaxy Z TriFold還搭載12MP的超廣角相機、2億畫素的廣角主鏡頭與10MP的長焦鏡頭，封面螢幕及內頁螢幕皆具備獨立的10MP前置鏡頭，其中封面螢幕拍攝視野為85度，而內頁螢幕視野為100度。

為極致生產力與娛樂而生的超大螢幕

Galaxy Z TriFold的10吋內頁螢幕為三星迄今最大的摺疊手機螢幕，採用Dynamic AMOLED 2X技術，解析度為2,160x1,584，支援1-120Hz動態更新率，峰值亮度達1,600nits，封面螢幕則為6.5吋FullHD+ Dynamic AMOLED 2X，同樣支援1-120Hz動態更新率，峰值亮度達2,600nits。

Galaxy Z TriFold採用Galaxy手機迄今最大的10吋螢幕，強調兼具生產力、沉浸娛樂以及提供一流的AI體驗，展開後猶如3個並列的6.5吋螢幕，橫向擺放則可在三個直立拼貼的畫面進行多工，並支援三個應用程式多開，在處理重要任務時即便收到來電集可活用多工接聽來電，此外右下角常駐工具列還可顯示最近使用的應用程式快速開啟，此外像是「我的檔案」及「Sasmung Health」應用程式與功能也針對大螢幕進行最佳化。

Galaxy Z TriFold也是首款可獨立執行Samsung DeX的手機，利用達10吋的大螢幕提供猶如電腦般的辦公體驗環境，用戶可自快速設定啟動DeX，搭配藍牙滑鼠與鍵盤，立即化身類PC體驗；Galaxy Z TriFold可在DeX模式建立4個工作區，單一工作區最多可同時執行5個應用程式，能夠依據不同使用情境設定不同的預設工作區，並在之間靈活切換。

此外用戶可活用達平板級的螢幕尺寸結合Galaxy AI享受AI體驗，諸如相片智慧助理中的生成式相片編輯、塗鴉轉圖像能利用大畫面並列原始與後製版本，更輕鬆進行比對級編輯；智慧瀏覽助理則可將內容進行總結與翻譯，此外預載的Gemini AI也升級至多模態版本，不須在多個應用程式切換即可高效率的進行多工處理，也能結合Gemini Live以螢幕與相機探索世界。

