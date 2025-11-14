三星公托全新啟用 打造鄉民完全免費優質托嬰環境

公設民營三星鄉托嬰中心正式啟用，該中心採「公辦民營」模式，由耕莘健康管理專科學校專業團隊負責營運管理。。（三星鄉公所提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭三星鄉公所致力推動公共化托育政策，營造友善育兒環境「宜蘭縣公設民營三星鄉托嬰中心」十四日正式啟用，該中心採「公辦民營」模式，由耕莘健康管理專科學校專業團隊負責營運管理，結合專業托育與健康教育理念，提供家長們完全免費、安心又高品質的托育服務。

三星公托的空間明亮溫馨、環境安全舒適，設有多功能活動區與學習遊戲空間，讓孩子在探索中學習、在關愛中成長。由具幼兒教育及保育專業背景的教保員照護，依照幼兒發展需求規劃課程，兼顧生活自理、社交互動與感官啟發。

鄉長李志鏞表示，耕莘專校長期培育幼保與健康照護專業人才，此次將教育資源導入社區托育，實踐「在地就近托育、家長安心就業」的理念，也能運用民間教育專業能量，讓公共資源發揮最大效益。三星公托的免費托育服務，象徵著政府在少子化時代中，持續為年輕家庭減壓、守護每個孩子成長的承諾。

李志鏞推動設籍一年以上鄉民完全免費、提供二十個幼兒之托育服務，不僅能降低家庭經濟壓力，也讓更多家長願意回到職場，達到「生得起、養得好」的政策目標。