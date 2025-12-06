三星公開 Galaxy Z TriFold 三摺螢幕設計與大螢幕 AI 使用體驗成焦點
三星傳聞許久的 Galaxy Z TriFold，今天終於首度公開。從 2019 年首款 Galaxy Fold 開始，三星一路累積摺疊技術，而這次把多年經驗放進這款三摺設計中，算是替市場帶來另一種可能。
Galaxy Z TriFold 展開後是一塊 253 mm（10 吋）的大螢幕，適合瀏覽內容或多工處理；收起來後則回到接近 Galaxy Z Fold 7 的 164.8 mm（6.5 吋）大小，讓攜帶更方便。三星電子代表理事盧泰文表示，這款手機反映了三星長期探索新型態的成果，也希望能延伸使用者在工作、創作與不同裝置端連結上的彈性。
這款手機採左右向內摺方式來保護主螢幕，若在摺疊過程偵測到異常，會透過螢幕提示與震動提醒。展開後最薄處僅 3.9 mm，收起時為 12.9 mm，是三星摺疊系列中相對更薄的設計。為了提升耐用度，外層採用 Armor Flex Hinge 與鈦金屬強化，框架使用 Advanced Armor Aluminum，正面配 Gorilla Glass Ceramic 2，背面採玻璃纖維複合材質，以兼顧重量與堅固度。
在製程方面，三星加入 CT 單層檢查與雷射表面掃描等新流程，希望提高三摺結構的穩定性與外觀一致性，減少量產時的誤差。
TriFold 的 10 吋螢幕也讓多工與 AI 功能更有發揮空間。展開後，使用者可在同一個畫面同時開啟三個 App，視窗大小能自由調整。右下角的 Taskbar 方便快速切換常用 App。三星網路瀏覽器會把原始內容與智慧摘要、翻譯結果並排顯示；三星健康則利用大螢幕呈現更多健康資訊。影像編輯方面提供生成型編輯、素描轉換與原本對照等功能，讓編輯前後差異一眼看出。Gemini Live 也能依據畫面內容即時回覆問題，提供更貼近日常的使用方式。
這款手機同時是第一台支援平板版 Samsung DeX 的 Galaxy 機種，不需外接螢幕即可切換成類 PC 操作模式。使用者能建立最多四個虛擬工作區，每個工作區最多可同時開五個 App；也能利用雙螢幕模式無線連接外部顯示器，打造行動工作環境。
Galaxy Z TriFold 主要規格
TriFold 採用 253.1 mm（10 吋）QXGA+ Dynamic AMOLED 2X 主螢幕，更新率最高 120 Hz；外螢幕則為 164.8 mm（6.5 吋）FHD+ Dynamic AMOLED 2X，同樣支援最高 120 Hz。收合尺寸為 159.2 × 75.0 × 12.9 mm，展開後為 159.2 × 214.1 × 3.9〜4.2 mm，重量 309 g。主鏡頭為 2 億像素廣角，搭配 1,200 萬像素超廣角與 1,000 萬像素望遠鏡頭；外螢幕與內部皆為 1,000 萬像素前鏡頭。搭載 Galaxy 版本 Snapdragon 8 Elite 平台，記憶體 16 GB、儲存空間 512 GB，電池容量為 5,600 mAh，支援 5G、Wi-Fi 7、藍牙 5.4 與 UWB，具備 IP48 防水能力。
三星將從 12 日起在韓國上市 Galaxy Z TriFold，之後再陸續前往台灣、新加坡、阿拉伯聯合大公國、美國等市場。韓國目前推出 16 GB／512 GB、Crafted Black 單一款式，售價 359 萬 400 韓元。購買並完成開通的使用者可獲得 Google AI Pro 半年免費訂閱、Welaa 三個月免費訂閱、原廠保護貼一次免費貼膜，以及一次螢幕破損維修半價等優惠。包裝內附有 Carbon Shield 保護殼、45W 充電器與傳輸線。
目前韓國共有 20 家門市提供產品體驗。三摺手機是否會成為下一階段的主流仍需時間觀察，不過從手機型態近年的變化來看，市場對於新形態裝置仍保持興趣，而 TriFold 可能會成為未來發展的一項試金石。
