三星哭了？蘋果包下台積電半數產能也不夠用 外媒爆：就算產量吃緊也不找三星

台積電2奈米製程進入量產，盛傳蘋果已大舉包下約5成的2奈米初期產能，製造最新一代A20與A20 Pro晶片，並將率先應用於明年推出的iPhone 18系列。不過根據最新報導指出，儘管拿到了台積電半數產能，仍然無法滿足晶片需求，但即使供應吃緊，蘋果也不會考慮找上三星代工。

科技媒體《Wccftech》引述韓媒《EBN》報導指出，在台積電產能受限的情況下，確實有部分客戶考慮轉頭採用三星的2奈米GAA製程，但蘋果基於過去經驗，短期內仍可能堅持與單一代工夥伴的台積電合作。



報導表示，基於台灣政府的N-2政策，台積電將最先進製程留在台灣本土，美國廠無法導入最新技術，雖然其將在台灣加碼興建3座2奈米晶圓廠，但整體供應壓力仍然沉重，包括蘋果在內的重要客戶，已感受到晶片短缺的影響。



​報導指出，即使蘋果傳出取得台積電近一半的2奈米初期產能，但產量仍然不足，不過即使如此，市場也普遍認為蘋果不太可能更換代工夥伴，與三星合作短期內不在考量之列。​

​​報導指出，為何三星在先進製程上已有進展，蘋果仍不願與其合作？分析指出，蘋果高度重視台積電在良率與製程穩定性上的優勢，同時也不希望影響雙方的代工夥伴關係；儘管外界始終無法證實，蘋果與台積電之間是否存在特別優惠協議，但若其合作條件沒有足夠吸引力，蘋果很可能早就轉頭與三星建立更緊密的商業關係。​



報導提到，值得注意的是，蘋果尚未與台積電洽談採用1.6奈米的A16製程，暗示蘋果可能直接瞄準1.4奈米的A14節點，然而圓價格持續飆升也成為一大變數，據傳A14晶圓單價高達4.5萬美元，若僅從成本來看，蘋果是否將三星納入替代選項，仍值得持續觀察。

