三星回來了！ 記憶體價格飆漲 分析師粗估第四季獲利大增1.6倍

新年伊始，記憶體晶片DRAM報價漲不停，《韓國經濟日報》報導，南韓三星電子與SK海力士對伺服器、個人電腦（PC）及智慧手機DRAM客戶提出漲價，2026年第一季報價將比去年第四季大幅上漲60%-70%。

搭上記憶體價格大漲的順風車，南韓科技巨頭三星電子去年第四季獲利跟著起飛。《路透》報導，南韓科技巨頭三星電子（Samsung Electronics）預計1月8日公布第4季營收和獲利初估數字，分析師預估這家全球最大記憶體晶片製造廠將公布營業利益大幅成長160％。

分析師估三星第4季獲利大增1.6倍

由於客戶爭相滿足人工智慧（AI）的蓬勃發展的需求，晶片短缺導致記憶體價格大幅上漲。

近幾個月來，記憶體晶片價格飆升，因為晶片產業向AI晶片轉型，抑制傳統記憶體的產量，而用於訓練和運行人工智慧模型的傳統晶片和先進晶片的需求卻激增。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）SmartEstimate對31位分析師的平均預測，三星電子2025年10月至12月期間的營業利益將增至16.9兆韓元（約3677億元台幣），比2024年同期為6.49兆韓元大增1.6倍，改寫2018年第三季創下17.6兆韓元的歷史新高以來最高季度營業利益。

由於傳統記憶體晶片價格強於預期，一些分析師最近幾周將三星第4季營業利益預估數字上調至20兆韓元以上。全球最大的記憶體晶片製造商將於1月8日發布營收和營業利益初估數字。

記憶體晶片價格持續飆升

市場研究公司TrendForce的數據顯示，DDR5 DRAM晶片價格在2025年第4季年比上漲3.14倍。TrendForce估計傳統DRAM的合約價格在第4季（10月至12月）上漲55%至60%。

TrendForce分析師Avril Wu表示，隨著傳統DRAM價格持續飆升，產能主要集中在這一領域的三星將從當前的上漲周期獲益更多。

DRAM晶片內建伺服器、電腦和智慧手機，用於臨時儲存數據，並幫助程式和應用程式流暢快速地運行。DDR5 DRAM是一種傳統晶片，比前代產品速度更快、更有效率。

去年12月，美光科技估計第2季度調整後獲利接近華爾街預估數字的兩倍。美光科技執行長桑傑·梅赫羅特拉表示，他預計2026年後記憶體市場供應仍將緊張，中期來看，該公司預計只能滿足幾家主要客戶一半到三分之二的需求。

三星電子獲利飆升，象徵該公司業績的戲劇性轉變。就在一年多前，三星執行長全永鉉（Jun Young-hyun）還就公司令人失望的盈利和業績公開致歉，原因是三星在向人工智能處理器巨頭輝達（nVidia）供應高端晶片方面落後競爭對手SK海力士（SK Hynix）。

三星股價在2025年飆升125%

三星股價在2025年飆升125%，創下26年來最大的年度漲幅。

1月2日，全永鉉表示，三星的客戶對下一代高頻寬記憶體(HBM)晶片（即HBM4）的競爭優勢給予高度評價，並援引客戶的話說「三星回來了」。這番言論推動三星股價在近期交易日創下歷史新高。

他沒有詳細說明這些客戶，但分析師表示，三星在向輝達供應晶片方面取得進展，並有望從SK海力士和美光手中奪取市場份額。

輝達執行長黃仁勳於1月5日表示，該公司下一代晶片已全面投產。輝達稱，採用HBM4晶片的Vera Rubin平台預計將於2026年稍後上市。

分析師表示，由於記憶體晶片價格狂漲，將足以抵銷三星行動部門獲利放緩的影響，預計三星2026年的營業利益將成長一倍以上，超過100兆韓元。

(原始連結)





