三星國中室內打擊場落成 為棒球隊加油

宜蘭雨水偏多，一年有兩百多天，都在下雨，對於愛打棒球的孩子來說，戶外練習肯定受到影響，還好逐夢的路上，並不孤單，北部一家生技公司，願意成為小選手們的後盾。三星國中，第二座大型室內打擊場，正式啟用，六條寬敞球道、還有頂天圍網，不再因為場地受限，即使下雨天，發球機設備，也可以派上用場。

「超帥的，安打。」

背上印著大大的宜蘭縣三個字，身為雨都少年，最讓他們困擾就是一下雨，就沒地方練習。三星國中簡同學：「就是有時候就沒辦法打擊。」

三星國中羅同學：「我們國小以前下雨沒有球場，都會到地下室練球，很常把東西打壞，因為真的太窄了。」

「5 6 7 8 9 10。」

三星國中棒球隊曾是職棒溫床，許多好手都從這裡起步，不過設備資源比起其他地方較為短缺。練習場地既要室內防雨，又要足夠寬敞，三星國中聯合贊助業者，打造室內棒球打擊場，作為孩子們的圓夢基地。

業者廖天倫：「有很多的驕傲是從三星國中出來的，很多棒球選手，其實我們是得到很大的支持，其實企業回饋鄉里，圖的就是希望他們能夠成長茁壯，而且又是我們台灣的國球。」

棒球場的落成，讓他們終於能在雨天也全力揮棒，希望未來也可以成為另一個，台灣甲子園培訓基地。

